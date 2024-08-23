Четверо погибших: Спецназ ликвидировал захвативших ИК под Волгоградом
Четверо сотрудников ИК под Волгоградом погибли от рук заключенных, захвативших колонию. Бойцы спецназа брали исправительное учреждение штурмом, а злоумышленников ликвидировали снайперы. Что произошло в Суровикино - в материале НСН.
Четыре сотрудника ИК-19 в городе Суровикино Волгоградской области погибли от рук заключенных, захвативших заложников в колонии, сообщили в Федеральной службе исполнения наказания (ФСИН). Еще несколько человек пострадали, их госпитализировали. Снайперы Росгвардии ликвидировали злоумышленников.
ХРОНОЛОГИЯ
Первые сообщения о захвате заложников в колонии поступили 23 августа, около 13:30.
«В ИК-19 во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения», - сообщили во ФСИН.
СМИ публиковали фотографии возможных захватчиков колонии. На фото были граждане Узбекистана и Таджикистана Тошев Рамзиндин 1995 г.р., Хусинов Темур 1995 г.р., Наврузи Рустамчон 2001 г.р. и Тошов Назирчон 1996 г.р. Трое из захватчиков были наркокурьерами, за что и отбывали сроки. Четвертый заключенный убил прохожего, с которым сцепился на улице в Волгограде. Ему оставалось сидеть менее трех месяцев. Все четыре террориста моложе 30 лет и не были знакомы до попадания в колонию. Они мотивировали свои действия местью за нападавших террористов на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» в марте этого года.
В ответ на эти заявления лидер ЛДПР Леонид Слуцкий опубликовал в своем Telegram-канале эмоциональное сообщение с соболезнованиями родным и близким погибших сотрудников ФСИН и призвал ввести смертную казнь для террористов.
«Ублюдки, заявлявшие, что мстят за террористов, напавших на «Крокус», ликвидированы силами спецназа. Террористам – только смертная казнь! ЛДПР не раз говорила об этом. Повторяем снова! Любые ростки организаций типа «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. НСН) должны ликвидироваться так, чтобы вызывать страх у любых сочувствующих», - заявил депутат.
Штурм колонии под Волгоградом продлился полчаса, сообщили в Росгвардии. Снайперы ликвидировали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников ИК. Всех заложников освободили.
По данным Telegram-канала Mash, во время штурма один из участников бунта пытался подорвать себя с помощью «жилета смертника», но система не сработала.
О произошедшем начальник ФСИН доложил президенту России Владимиру Путину, который начал оперативное заседание Совета безопасности с этой темы, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства заявил, что заслушает доклады глав МВД, Росгвардии и других силовиков по произошедшему.
ПРИЧИНЫ: ОБРИЛИ И ЗАПРЕТИЛИ МОЛИТЬСЯ
Захватчики называли себя членами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». По данным Telegram-канала Mash, после захвата заложников в ростовском СИЗО в июне 2024 года заключенных во всех колониях страны обрили налысо, запретили им читать религиозную литературу и молиться, что якобы вызвало недовольство преступников. К слову, после ЧП в Ростове руководство ФСИН Волгоградской области заявляло, что дополнительные меры безопасности в исправительных учреждениях региона проводится не будут.
СМИ писали о том, что на переговоры с террористами якобы выехал муфтий духовного управления мусульман Волгоградской области Бата Кифах, однако он позже опроверг эту информацию и заявил, что с преступниками переговоров быть не должно.
«Честно говоря, я не знаю, кто туда поехал. Это кто-то слух такой пропустил. Мы уже созвонились со всеми органами, если какая помощь нужна от нас — мы готовы. <...> Надо грамотную хорошую операцию по освобождению провести и уничтожить этих тварей на месте. Только так», - сказал он.
К слову, злоумышленники не нашли отклика на свои действий среди заключенных. Все осужденные были против, они не поддержали ни одного из террористов.
КАК ДОПУСТИЛИ?
Примечательно, что региональная Общественная наблюдательная комиссия в мае 2024 года проводила проверку колонии, где произошел инцидент, и не выявила каких-либо нарушений.
Telegram-канал Baza пишет, что ранее в ИК-19 было возбуждено несколько уголовных дел на сотрудников колонии за взятки. По данным СМИ, в 2021 году замначальника отдела охраны Николай Борисевич брал взятки от подчиненных за невыход на рабочее место с сохранением зарплаты. В 2024 году замначальника колонии Григорий Беленков был приговорен к семи годам лишения свободы за взятку от заключенных за официально назначенные поощрения.
По мнению подполковника запаса МВД России Олега Иванникова, всему виной пресловутый «русский авось», жертвами которого станут высшие руководители ФСИН по Волгоградской области, легкомысленно относившиеся к безопасности.
«Количество подобных происшествий будет увеличиваться, если не сделать систему ФСИН более открытой и прозрачной. Если говорить про радикальные анклавы, то это отдельная печальная история. Сотрудники этой колонии допустили, чтобы эти люди собирались вместе. К сожалению, система региональных ФСИН в плане формирования общественных наблюдательных комиссий нарушена. Через Общественную палату в общественную комиссию наблюдательных регионов заходят только лояльные правозащитники, которые говорят «что надо». Это одна из причин. Если бы там были независимые правозащитники, то они могли бы заявлять о радикальных ячейках в прокуратуру региона, чтобы службы по борьбе с терроризмом могли принять меры», - отметил он в беседе с «Радиоточкой НСН».
Да и заявления террористов о причастности к ИГ, по его мнению, выглядят неубедительно — это лишь «показательное выступление» на публику и попытка сыграть на чувствах либеральных и западных СМИ.
«Преступники пытаются вызвать жалость к себе. Это достаточно распространенная практика, но профессионалы относят ее ко лжи и обману для того, чтобы запутать следствие, пустить его по ложному следу и скрыть свое преступление, сделать его менее социально опасным. Также злоумышленники ищут информационный повод, чтобы как можно больше подключить к своему преступлению либеральных и западных журналистов, привлечь внимание западного мира. Все подобные высказывания делались исключительно на западную публику. Ситуацию еще долгое время будут обсасывать наши недоброжелатели», — подчеркнул Иванников.
Если подполковник запаса обвинил руководство ФСИН в разгильдяйстве, то вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с НСН заявил, что система исполнения наказаний должна быть более прозрачной.
«Количество подобных происшествий будет увеличиваться, если не сделать систему ФСИН, во-первых, более открытой и прозрачной, во-вторых, не снизить возможности для коррупционных действий. Заключенные становятся более обозленными, они могут проносить в колонию противоправные предметы, холодное оружие, естественно, не бесплатно, у них есть там мобильная связь. Если говорить про радикальные анклавы, то это отдельная печальная история. Сотрудники этой колонии допустили, чтобы эти люди собирались вместе», — заявил он, указав на то, что в общественной комиссии не хватает независимых правозащитников, которые могли бы заявлять о радикальных ячейках в прокуратуру региона.
Мельников также призвал руководство законодательных органов и правозащитников вместе обсудить тему противостояния распространению ваххабитской идеологии в тюрьмах.
По факту захвата заложников, повлекшего умышленное причинение смерти, и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Прокуратура Волгоградской области проведет проверку соблюдения режимных требований в захваченной колонии, сообщили в ведомстве.
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