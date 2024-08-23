Четверо погибших: Спецназ ликвидировал захвативших ИК под Волгоградом

ХРОНОЛОГИЯ



Первые сообщения о захвате заложников в колонии поступили 23 августа, около 13:30.

«В ИК-19 во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения», - сообщили во ФСИН.

СМИ публиковали фотографии возможных захватчиков колонии. На фото были граждане Узбекистана и Таджикистана Тошев Рамзиндин 1995 г.р., Хусинов Темур 1995 г.р., Наврузи Рустамчон 2001 г.р. и Тошов Назирчон 1996 г.р. Трое из захватчиков были наркокурьерами, за что и отбывали сроки. Четвертый заключенный убил прохожего, с которым сцепился на улице в Волгограде. Ему оставалось сидеть менее трех месяцев. Все четыре террориста моложе 30 лет и не были знакомы до попадания в колонию. Они мотивировали свои действия местью за нападавших террористов на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» в марте этого года.

В ответ на эти заявления лидер ЛДПР Леонид Слуцкий опубликовал в своем Telegram-канале эмоциональное сообщение с соболезнованиями родным и близким погибших сотрудников ФСИН и призвал ввести смертную казнь для террористов.

«Ублюдки, заявлявшие, что мстят за террористов, напавших на «Крокус», ликвидированы силами спецназа. Террористам – только смертная казнь! ЛДПР не раз говорила об этом. Повторяем снова! Любые ростки организаций типа «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. НСН) должны ликвидироваться так, чтобы вызывать страх у любых сочувствующих», - заявил депутат.

Штурм колонии под Волгоградом продлился полчаса, сообщили в Росгвардии. Снайперы ликвидировали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников ИК. Всех заложников освободили.

По данным Telegram-канала Mash, во время штурма один из участников бунта пытался подорвать себя с помощью «жилета смертника», но система не сработала.

