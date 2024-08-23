Четверо погибших: Спецназ ликвидировал захвативших ИК под Волгоградом

Четверо сотрудников ИК под Волгоградом погибли от рук заключенных, захвативших колонию. Бойцы спецназа брали исправительное учреждение штурмом, а злоумышленников ликвидировали снайперы. Что произошло в Суровикино - в материале НСН.

Четыре сотрудника ИК-19 в городе Суровикино Волгоградской области погибли от рук заключенных, захвативших заложников в колонии, сообщили в Федеральной службе исполнения наказания (ФСИН). Еще несколько человек пострадали, их госпитализировали. Снайперы Росгвардии ликвидировали злоумышленников.

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ХРОНОЛОГИЯ

Первые сообщения о захвате заложников в колонии поступили 23 августа, около 13:30.

«В ИК-19 во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения», - сообщили во ФСИН.

СМИ публиковали фотографии возможных захватчиков колонии. На фото были граждане Узбекистана и Таджикистана Тошев Рамзиндин 1995 г.р., Хусинов Темур 1995 г.р., Наврузи Рустамчон 2001 г.р. и Тошов Назирчон 1996 г.р. Трое из захватчиков были наркокурьерами, за что и отбывали сроки. Четвертый заключенный убил прохожего, с которым сцепился на улице в Волгограде. Ему оставалось сидеть менее трех месяцев. Все четыре террориста моложе 30 лет и не были знакомы до попадания в колонию. Они мотивировали свои действия местью за нападавших террористов на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» в марте этого года.

В ответ на эти заявления лидер ЛДПР Леонид Слуцкий опубликовал в своем Telegram-канале эмоциональное сообщение с соболезнованиями родным и близким погибших сотрудников ФСИН и призвал ввести смертную казнь для террористов.

«Ублюдки, заявлявшие, что мстят за террористов, напавших на «Крокус», ликвидированы силами спецназа. Террористам – только смертная казнь! ЛДПР не раз говорила об этом. Повторяем снова! Любые ростки организаций типа «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. НСН) должны ликвидироваться так, чтобы вызывать страх у любых сочувствующих», - заявил депутат.

Штурм колонии под Волгоградом продлился полчаса, сообщили в Росгвардии. Снайперы ликвидировали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников ИК. Всех заложников освободили.

По данным Telegram-канала Mash, во время штурма один из участников бунта пытался подорвать себя с помощью «жилета смертника», но система не сработала.

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О произошедшем начальник ФСИН доложил президенту России Владимиру Путину, который начал оперативное заседание Совета безопасности с этой темы, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства заявил, что заслушает доклады глав МВД, Росгвардии и других силовиков по произошедшему.

ПРИЧИНЫ: ОБРИЛИ И ЗАПРЕТИЛИ МОЛИТЬСЯ

Захватчики называли себя членами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». По данным Telegram-канала Mash, после захвата заложников в ростовском СИЗО в июне 2024 года заключенных во всех колониях страны обрили налысо, запретили им читать религиозную литературу и молиться, что якобы вызвало недовольство преступников. К слову, после ЧП в Ростове руководство ФСИН Волгоградской области заявляло, что дополнительные меры безопасности в исправительных учреждениях региона проводится не будут.

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СМИ писали о том, что на переговоры с террористами якобы выехал муфтий духовного управления мусульман Волгоградской области Бата Кифах, однако он позже опроверг эту информацию и заявил, что с преступниками переговоров быть не должно.

«Честно говоря, я не знаю, кто туда поехал. Это кто-то слух такой пропустил. Мы уже созвонились со всеми органами, если какая помощь нужна от нас — мы готовы. <...> Надо грамотную хорошую операцию по освобождению провести и уничтожить этих тварей на месте. Только так», - сказал он.

К слову, злоумышленники не нашли отклика на свои действий среди заключенных. Все осужденные были против, они не поддержали ни одного из террористов.

КАК ДОПУСТИЛИ?

Примечательно, что региональная Общественная наблюдательная комиссия в мае 2024 года проводила проверку колонии, где произошел инцидент, и не выявила каких-либо нарушений.

Telegram-канал Baza пишет, что ранее в ИК-19 было возбуждено несколько уголовных дел на сотрудников колонии за взятки. По данным СМИ, в 2021 году замначальника отдела охраны Николай Борисевич брал взятки от подчиненных за невыход на рабочее место с сохранением зарплаты. В 2024 году замначальника колонии Григорий Беленков был приговорен к семи годам лишения свободы за взятку от заключенных за официально назначенные поощрения.

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По мнению подполковника запаса МВД России Олега Иванникова, всему виной пресловутый «русский авось», жертвами которого станут высшие руководители ФСИН по Волгоградской области, легкомысленно относившиеся к безопасности.

«Количество подобных происшествий будет увеличиваться, если не сделать систему ФСИН более открытой и прозрачной. Если говорить про радикальные анклавы, то это отдельная печальная история. Сотрудники этой колонии допустили, чтобы эти люди собирались вместе. К сожалению, система региональных ФСИН в плане формирования общественных наблюдательных комиссий нарушена. Через Общественную палату в общественную комиссию наблюдательных регионов заходят только лояльные правозащитники, которые говорят «что надо». Это одна из причин. Если бы там были независимые правозащитники, то они могли бы заявлять о радикальных ячейках в прокуратуру региона, чтобы службы по борьбе с терроризмом могли принять меры», - отметил он в беседе с «Радиоточкой НСН».

Да и заявления террористов о причастности к ИГ, по его мнению, выглядят неубедительно — это лишь «показательное выступление» на публику и попытка сыграть на чувствах либеральных и западных СМИ.

«Преступники пытаются вызвать жалость к себе. Это достаточно распространенная практика, но профессионалы относят ее ко лжи и обману для того, чтобы запутать следствие, пустить его по ложному следу и скрыть свое преступление, сделать его менее социально опасным. Также злоумышленники ищут информационный повод, чтобы как можно больше подключить к своему преступлению либеральных и западных журналистов, привлечь внимание западного мира. Все подобные высказывания делались исключительно на западную публику. Ситуацию еще долгое время будут обсасывать наши недоброжелатели», — подчеркнул Иванников.
«Замалчивание и коррупция»: Правозащитник Мельников назвал причины бунта заключенных

Если подполковник запаса обвинил руководство ФСИН в разгильдяйстве, то вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с НСН заявил, что система исполнения наказаний должна быть более прозрачной.

«Количество подобных происшествий будет увеличиваться, если не сделать систему ФСИН, во-первых, более открытой и прозрачной, во-вторых, не снизить возможности для коррупционных действий. Заключенные становятся более обозленными, они могут проносить в колонию противоправные предметы, холодное оружие, естественно, не бесплатно, у них есть там мобильная связь. Если говорить про радикальные анклавы, то это отдельная печальная история. Сотрудники этой колонии допустили, чтобы эти люди собирались вместе», — заявил он, указав на то, что в общественной комиссии не хватает независимых правозащитников, которые могли бы заявлять о радикальных ячейках в прокуратуру региона.

Мельников также призвал руководство законодательных органов и правозащитников вместе обсудить тему противостояния распространению ваххабитской идеологии в тюрьмах.

По факту захвата заложников, повлекшего умышленное причинение смерти, и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Прокуратура Волгоградской области проведет проверку соблюдения режимных требований в захваченной колонии, сообщили в ведомстве.

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ФОТО: Росгвардия
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