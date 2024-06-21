Меркачева: Преступления в сфере оборота наркотиков вышли на первое место в РФ
В некоторых колониях количество осужденных по 228 статье УК РФ доходит до 80%, отметила в эфире НСН член СПЧ Ева Меркачева.
Преступления, связанные с оборотом наркотиков, находятся на первом месте по количеству в России, заявила член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева в пресс-центре НСН.
«Преступления номер один – это наркотические, по 228 статье УК РФ, она лидирует. Треть всех сидельцев у нас как раз по этой статье. В некоторых колониях количество осужденных по 228 статье доходит до 80%. То есть, 8 из 10 осужденных, содержащихся в конкретной ИК – это люди, которые были связаны с наркотиками. Наркополитика не работает… Часть из этих людей сами потребляли наркотики, другая часть – закладчики. Тех людей, которые организовывали наркобизнес, занимались доставкой и транспортировкой наркотиков, не так много. Получается, что борются с последствиями, а не с причиной. Все время сажать закладчиков и не понять, откуда они берут наркотики, нереально. Можно четко сказать, что весь этот наркобизнес выгоден кому-то», - сказала Меркачева.
Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН отметил, что переполненные СИЗО, а также ужасные условия содержания в них помогают следственным органам раскрывать преступления, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Первое издание «Лолиты» Набокова с автографом писателя выставили на аукцион
- В Туве воспитательница детсада заразила девять детей туберкулезом
- Глава Минсельхоза: Пошлины на экспорт зерна из РФ снизятся с 1 июля
- Подполье заявило о вспышке холеры в Херсоне
- Евгений Цыганов сыграет главную роль в сиквеле фильма «Батя»
- Китай ввел санкции против американской Lockheed Martin
- Губернатор Голубев заявил о ликвидации пожара на нефтебазе в Азове
- Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС
- В Белоруссии началась внезапная проверка готовности воинских частей
- В Шебекине при атаке БПЛА повреждены склад и три автомобиля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru