Меркачева: Преступления в сфере оборота наркотиков вышли на первое место в РФ

В некоторых колониях количество осужденных по 228 статье УК РФ доходит до 80%, отметила в эфире НСН член СПЧ Ева Меркачева. 

Преступления, связанные с оборотом наркотиков, находятся на первом месте по количеству в России, заявила член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева в пресс-центре НСН.

Меркачева: СИЗО №1 в Ростове-на-Дону переполнен на 30%
«Преступления номер один – это наркотические, по 228 статье УК РФ, она лидирует. Треть всех сидельцев у нас как раз по этой статье. В некоторых колониях количество осужденных по 228 статье доходит до 80%. То есть, 8 из 10 осужденных, содержащихся в конкретной ИК – это люди, которые были связаны с наркотиками. Наркополитика не работает… Часть из этих людей сами потребляли наркотики, другая часть – закладчики. Тех людей, которые организовывали наркобизнес, занимались доставкой и транспортировкой наркотиков, не так много. Получается, что борются с последствиями, а не с причиной. Все время сажать закладчиков и не понять, откуда они берут наркотики, нереально. Можно четко сказать, что весь этот наркобизнес выгоден кому-то», - сказала Меркачева.

Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН отметил, что переполненные СИЗО, а также ужасные условия содержания в них помогают следственным органам раскрывать преступления, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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