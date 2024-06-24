«Паршивые овцы!»: Депутат Хамзаев заявил о проклятиях дагестанцев в адрес террористов
Султан Хамзаев заявил НСН, что предстоит выявить всех причастных к «спящей ячейке», население ждет самой жесткой реакции.
Спецслужбы Дагестана научились профессионально реагировать на террористические атаки, в ходе нападения террористов на церковь и синагогу основной удар на себя взяла доблестная полиция, заявил НСН депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев. Он подчеркнул, что население ждет жесткого наказания для всех причастных.
В воскресенье в Дагестане вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу, пост ДПС. В регионе был введен режим КТО. В ходе терактов погибли более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц. По данным НАК, силовики нейтрализовали пять боевиков, при этом глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести злоумышленников.
«Во-первых, нужно наводить порядок с точки зрения общественной безопасности. Во-вторых, для нас принципиально восстановление храма и синагоги, помощь семьям, где есть погибшие. Сотрудники полиции первыми взяли на себя тяжелый удар, у нас погибшие есть и среди гражданских лиц. Приоритет специализированных служб, правоохранительных органов должен быть не просто в анализе, а в глубоком изучении вопроса, кто и с кем общался. Необходимо изучить все глубину «спящей» террористической ячейки, выявить всех причастных, реакция будет по всей строгости закона», - отметил он.
При этом он высоко оценил работу полиции в день трагедии, подчеркнув, что население ждет «жесткой реакции» на случившееся.
«Расслабляться нельзя, но я могу точно сказать, что правоохранительные органы Дагестана себя никогда не ведут расслабленно. При этом священнослужители долгое время в Дагестане были под ударом, опасная профессия. У нас динамика была хорошая, но вот такой мрачный случай. Отец Николай, который в Дербенте у нас служил, это очень уважаемый человек был, мы с теплом к нему относились. Это было специально выбрано в таком формате, чтобы ввести людей в ступор, но у террористов этого не получилось. Дагестанцы проклинают всех причастных и требуют жестких действий. Как говорится, хороший террорист – это мертвый террорист, среди них хороших нет, но понятно, о чем речь», - рассказал депутат.
По словам Хамзаева, в регионе ведется комплексная работа для предотвращения подобных ЧП, важна не только жесткая реакция, но и воспитательная функция.
«Надо понимать, что реакция и анализ в рамках антитеррора в политологических книжках не прописаны, это немного другая жизненная школа. В Дагестане с этим профессионально научились бороться и реагировать. Основной удар на себя взяла наша доблестная полиция, поэтому среди них такое количество погибших. Как надо действовать, чтобы такого рода проблемы не возникали? Это хороший вопрос и правильная задача. Но эта задача не только включает жесткость реакции правоохранительных органов, эта задача стоит и перед духовенством, в целом перед государственной системой (реакция на подобные вещи, воспитание и так далее). В Дагестане с этим дело обстоит неплохо, но есть «паршивые овцы», к этому нужно относиться внимательно», - заключил собеседник НСН.
В октябре прошлого года десятки людей ворвались в аэропорт Махачкалы, устроив беспорядки на почве антисемитизма. Собравшиеся ворвались в здание воздушной гавани и начали искать евреев среди пассажиров рейса, прибывшего из Тель-Авива. С тех пор всего пять человек остаются под стражей: 104 задержанных отделались арестами до 10 суток, 94 человека - штрафами до 10 тысяч рублей, 42 человека - обязательными работами, напоминает «Радиоточка НСН».
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