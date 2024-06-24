«Паршивые овцы!»: Депутат Хамзаев заявил о проклятиях дагестанцев в адрес террористов

Спецслужбы Дагестана научились профессионально реагировать на террористические атаки, в ходе нападения террористов на церковь и синагогу основной удар на себя взяла доблестная полиция, заявил НСН депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев. Он подчеркнул, что население ждет жесткого наказания для всех причастных.

В воскресенье в Дагестане вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу, пост ДПС. В регионе был введен режим КТО. В ходе терактов погибли более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц. По данным НАК, силовики нейтрализовали пять боевиков, при этом глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести злоумышленников.