Путин лично поздравил патриарха Кирилла с 80-летием
Президент России Владимир Путин лично поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-летием. Глава государства встретился с предстоятелем Русской православной церкви и вручил ему памятный подарок — икону «Двунадесятые праздники» уральских мастеров. Об этом рассказала пресс-служба Кремля.
В центре иконы расположен образ Рождества Христова. Он окружен изображениями еще восьми двунадесятых церковных праздников. По периметру разместили медальоны со Святой Троицей, четырьмя евангелистами и двенадцатью святыми.
Поздравление главы государства стало частью мероприятий, приуроченных к юбилею патриарха. Ранее Путин подписал указ о присуждении ему Государственной премии за выдающиеся достижения в гуманитарной деятельности за 2026-й.
Патриарх Кирилл возглавляет РПЦ с 2009 года. До избрания на патриарший престол он занимал пост митрополита Смоленского и Калининградского и руководил Отделом внешних церковных связей Московского патриархата.
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