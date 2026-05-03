В МВД раскрыли, где в 2026 году россияне чаще всего погибали в ДТП

За три месяца 2026 года россияне чаще всего погибали в ДТП в Туве, Карачаево-Черкессии и Еврейской автономной области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные МВД России.

Согласно аналитике, всего в начале текущего года в стране в результате ДТП скончались 2 тысячи 264 человека, что, по последним доступным данным, составляет 1,55 погибших в пересчете на 100 тысяч населения.

Отмечается, что в Туве на 100 тысяч населения приходится 4,72 скончавшихся в авариях, что более чем в три раза выше общероссийского уровня. Между тем, в Карачаево-Черкессии и Еврейской автономной области этот показатель составляет 3,62 и 3,46 соответственно, а в Кабардино-Балкарии — 2,97 погибших на 100 тысяч населения. В список регионов, в которых за первый квартал 2026 года россияне чаще всего погибали в ДТП, также вошли Амурская область, Адыгея, Ингушетия, Приморский край и Рязанская область.