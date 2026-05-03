В МВД раскрыли, где в 2026 году россияне чаще всего погибали в ДТП
За три месяца 2026 года россияне чаще всего погибали в ДТП в Туве, Карачаево-Черкессии и Еврейской автономной области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные МВД России.
Согласно аналитике, всего в начале текущего года в стране в результате ДТП скончались 2 тысячи 264 человека, что, по последним доступным данным, составляет 1,55 погибших в пересчете на 100 тысяч населения.
Отмечается, что в Туве на 100 тысяч населения приходится 4,72 скончавшихся в авариях, что более чем в три раза выше общероссийского уровня. Между тем, в Карачаево-Черкессии и Еврейской автономной области этот показатель составляет 3,62 и 3,46 соответственно, а в Кабардино-Балкарии — 2,97 погибших на 100 тысяч населения. В список регионов, в которых за первый квартал 2026 года россияне чаще всего погибали в ДТП, также вошли Амурская область, Адыгея, Ингушетия, Приморский край и Рязанская область.
В МВД сообщили, что в первом квартале текущего года граждане реже всего погибали в ДТП на Чукотке, в Москве и Санкт-Петербурге. По данным источника, в первом из указанных субъектов в описанный период в авариях не погибло ни одного человека. При этом в Москве на 100 тысяч жителей приходится 0,27 погибших, что почти в пять раз ниже общего уровня по стране.
В Санкт-Петербурге этот показатель составляет 0,37 скончавшихся в ДТП на 100 тысяч населения города, добавили в министерстве. Кроме того, среди регионов, в которых за этот год россияне погибали в авариях реже всего, оказались Алтай, Калмыкия, Чечня и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Ранее глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в интервью НСН подчеркнул, что для снижения нештрафуемого порога нужны веские основания, основная масса аварий происходит либо из-за куда более существенных превышений, либо из-за неправильной организации движения.
