ВСУ пытаются атаковать дронами Санкт-Петербург
3 мая 202605:01
Вооруженные силы Украины пытаются атаковать беспилотниками Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал SHOT.
Как рассказали жители из разных городов Ленобласти, ночью в небе над регионом слышен характерный звук пролëта БПЛА. Также сообщается о нескольких взрывах.
До этого временные ограничения на приëм и вылет самолетов были введены в аэропорту Пулково и Пскова.
Ранее пенсионер погиб после атаки беспилотников в Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
