ВСУ пытаются атаковать дронами Санкт-Петербург

Вооруженные силы Украины пытаются атаковать беспилотниками Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал SHOT.

Над российскими регионами уничтожили 123 украинских беспилотника

Как рассказали жители из разных городов Ленобласти, ночью в небе над регионом слышен характерный звук пролëта БПЛА. Также сообщается о нескольких взрывах.

До этого временные ограничения на приëм и вылет самолетов были введены в аэропорту Пулково и Пскова.

Ранее пенсионер погиб после атаки беспилотников в Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:АтакаВСУБеспилотникиСанкт-Петербург

Горячие новости

Все новости

партнеры