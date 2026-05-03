Рэпер Flo Rida признался Москве в любви

Американский рэпер-исполнитель Flo Rida (Трэмар Диллард) на своем первом московском концерте на «ЦСКА Арене» несколько раз признавался в любви к российской столице. Об этом сообщает ТАСС.

Со сцены, во время своего выступления 2 мая, артист назвал московскую публику семьей. Рэпер также назвал концерт в Москве вечеринкой.

«Ты мне не нравишься, я люблю тебя, Москва», - сказал он со сцены перед исполнением песни «I don't like it, I love it».

Flo Rida начал выступление с интро «In the Ayer» и песни «Where them girls at», во время которой он раздавал зрителям белые розы, кидая их в зал. На шоу музыкант также исполнил хиты «Good Feeling», «Whistle», «Right Round», «Club can't handle me» и другие композиции. Также во время исполнения песни «My House» Flo Rida изменил слова «Добро пожаловать в мой дом» на «Добро пожаловать в Москву».