Рэпер Flo Rida признался Москве в любви
Американский рэпер-исполнитель Flo Rida (Трэмар Диллард) на своем первом московском концерте на «ЦСКА Арене» несколько раз признавался в любви к российской столице. Об этом сообщает ТАСС.
Со сцены, во время своего выступления 2 мая, артист назвал московскую публику семьей. Рэпер также назвал концерт в Москве вечеринкой.
«Ты мне не нравишься, я люблю тебя, Москва», - сказал он со сцены перед исполнением песни «I don't like it, I love it».
Flo Rida начал выступление с интро «In the Ayer» и песни «Where them girls at», во время которой он раздавал зрителям белые розы, кидая их в зал. На шоу музыкант также исполнил хиты «Good Feeling», «Whistle», «Right Round», «Club can't handle me» и другие композиции. Также во время исполнения песни «My House» Flo Rida изменил слова «Добро пожаловать в мой дом» на «Добро пожаловать в Москву».
Кроме того, при исполнении разных песен артист приглашал на сцену зрителей из зала. Например, во время номера GDFR Flo Rida вывел компанию молодых людей для совместного исполнения, а на «Wild Ones» и «Low» — девушек-фанаток. Также на концерте Диллард поздравил российскую слушательницу с днем рождения, тоже пригласив ее на сцену.
Рэпер прилетел в Москву накануне. Второе его шоу в российской столице состоится 3 мая. Позже он также проведет по одному концерту в Краснодаре и Новосибирске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее заслуженный работник культуры России, промоутер, советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий в интервью НСН заявил, что зрители идут на стадионные выступления музыкантов, чтобы отдохнуть от непростой жизни.
