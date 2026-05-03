В Приморске из-за атаки БПЛА ВСУ загорелся торговый порт

В Ленинградской области в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на морской торговый порт в Приморске начался пожар. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Александр Дрозденко.

Он уточнил, что информация о пострадавших не поступала. Губернатор добавил, что последствия возгорания уже ликвидированы, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

Дрозденко рассказал, что минувшей ночью ВСУ выпустили по Ленобласти более 60 беспилотников.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в морском терминале в Туапсе ликвидировали открытое горение, возникшее после атаки дронов ВСУ.

