В Приморске из-за атаки БПЛА ВСУ загорелся торговый порт
В Ленинградской области в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на морской торговый порт в Приморске начался пожар. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Александр Дрозденко.
Он уточнил, что информация о пострадавших не поступала. Губернатор добавил, что последствия возгорания уже ликвидированы, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.
Дрозденко рассказал, что минувшей ночью ВСУ выпустили по Ленобласти более 60 беспилотников.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в морском терминале в Туапсе ликвидировали открытое горение, возникшее после атаки дронов ВСУ.
