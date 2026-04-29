В Госдуме призвали обязать предприятия самостоятельно защищаться от БПЛА
Предприятия в России следует обязать самостоятельно защищаться от беспилотников. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.
Он напомнил, что закон, разрешающий частным охранным компания получать стрелковое оружие для защиты критически важных объектов от БПЛА, начал действовать в марте. И теперь они могут отражать атаки «вместе с подразделениями Минобороны».
При этом парламентарий указал, что у предприятий должно быть «не просто право на защиту, а обязанность»
«У компаний ТЭК есть все возможности... призываю правительство дать им прямое указание и оперативно принять необходимые подзаконные акты», - отметил Миронов.
Депутат добавил, что «всё это надо было сделать ещё вчера».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «ведётся напряжённая работа» по недопущению атак Киева по НПЗ и городам России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
