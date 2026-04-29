В Госдуме призвали обязать предприятия самостоятельно защищаться от БПЛА

Предприятия в России следует обязать самостоятельно защищаться от беспилотников. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Генерал Болдырев назвал единственный вариант защиты Туапсе от ударов

Он напомнил, что закон, разрешающий частным охранным компания получать стрелковое оружие для защиты критически важных объектов от БПЛА, начал действовать в марте. И теперь они могут отражать атаки «вместе с подразделениями Минобороны».

При этом парламентарий указал, что у предприятий должно быть «не просто право на защиту, а обязанность»

«У компаний ТЭК есть все возможности... призываю правительство дать им прямое указание и оперативно принять необходимые подзаконные акты», - отметил Миронов.

Депутат добавил, что «всё это надо было сделать ещё вчера».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «ведётся напряжённая работа» по недопущению атак Киева по НПЗ и городам России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Безносов
