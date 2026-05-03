Госдума: Бывшие мигранты должны жить в РФ не менее 10 лет для получения квартир

В России могут ввести ограничения для бывших иностранцев при получении жилищных сертификатов, сообщает ТАСС со ссылкой на лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

По его словам, претендовать на господдержку в виде сертификата на квартиру должны те, кто получил российское гражданство не менее 10 лет назад. Депутат поддержал решение о введении с 1 апреля 2027 года пятилетнего ценза оседлости для назначения детских пособий новым российским гражданам и считает, что этот принцип необходимо расширить.

Парламентарий указал, что для начала «бывший мигрант вкладывается в экономику страны и только после наравне с коренным населением может претендовать на различные преференции».

Кроме того, предложено увеличить до 10 лет срок проживания в РФ для получения гражданства, а также ввести ежегодные медицинские осмотры для претендентов, чтобы исключить риск распространения опасных заболеваний в стране.

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
