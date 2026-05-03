МО: За ночь силы ПВО сбили свыше 330 БПЛА ВСУ

Минувшей ночью 3 мая российские силы ПВО ликвидировали над территорией страны 334 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

ВСУ атаковали РФ тремя сотнями дронов

В ведомстве уточнили, что часть украинских дронов была сбита над Белгородским, Брянским, Воронежским, Калужским, Курским и Ленинградским регионами. Кроме того, отмечается, что БПЛА ВСУ также были уничтожены над Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, над Московским регионом и Крымом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в деревне Чернево в результате атаки БПЛА ВСУ погиб 77-летний мужчина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
