Пенсионер погиб после атаки беспилотников в Московской области
3 мая 202601:01
В Московской области пенсионер погиб в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу региона Андрея Воробьева.
По его словам, это произошло в деревне Чернево. Губернатор выразил соболезнования родным и близким 77-летнегно мужчины. Расчеты противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной.
2 мая над российскими регионами уничтожили 123 украинских беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Глава Туапсе: Загрязненный при атаке дронов пляж приведут в порядок к 1 июня
- СМИ: На Украине началась инфокампания по дискредитации Буданова
- Пенсионер погиб после атаки беспилотников в Московской области
- Создатели «Истории игрушек 5» поделились свежими кадрами из мультфильма
- Китай запретил исполнять санкции США против пяти китайских компаний
- Плющенко ответил на обвинения 19-летнего сына, которого воспитал другой мужчина
- Стивен Сигал рассказал, зачем снял фильм о Донбассе
- Семь стран ОПЕК+ планируют увеличить предел нефтедобычи
- Зрители оценили фильм «Дьявол носит Prada 2» выше первой части
- Минторг Турции сообщил о сокращении импорта из России на 22,8% в I квартале