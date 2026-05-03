Пенсионер погиб после атаки беспилотников в Московской области

В Московской области пенсионер погиб в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу региона Андрея Воробьева.

По его словам, это произошло в деревне Чернево. Губернатор выразил соболезнования родным и близким 77-летнегно мужчины. Расчеты противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной.

2 мая над российскими регионами уничтожили 123 украинских беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

