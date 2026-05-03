Глава Туапсе: Загрязненный при атаке дронов пляж приведут в порядок к 1 июня

Пляж в Туапсе, загрязненный нефтепродуктами после атаки украинских беспилотников, приведут в порядок к 1 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергея Бойко.

По его словам, курортный сезон будет. Береговая линия округа - около 90 километров. «То, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие пляжи», - указал Бойко.

Ранее Роспотребнадзор выявил в Туапсе незначительное превышение концентрации бензола в воздухе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Борис Морозов
