Силы ПВО за девять часов сбили над Россией 100 беспилотников ВСУ
1 мая 202617:33
Алексей Филимонов
Средства ПВО за девять часов уничтожили над территорией России 100 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что беспилотники ВСУ были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областями.
Также ПВО уничтожила украинские дроны над Кубанью, Крымом, Азовским морем и Московским регионом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался говорить о местах поражения из-за ударов беспилотников ВСУ, назвав любую подобную информацию закрытой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Силы ПВО за девять часов сбили над Россией 100 беспилотников ВСУ
- Медведев: При цифровизации почерк врачей окончательно испортится
- МЧС: 10 человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Коми
- Жена Николая Дроздова опроверлга слухи о завершении им карьеры из-за верминофобии
- Штрафы и замечания: Что грозит магазинам за распродажи из-за закрытия, как у «Sunlight»
- СМИ: Российские аэропорты приняли жесткие меры по пауэрбанкам
- В Татарстане погиб подросток, удочка которого задела контактную сеть
- Автомобиль с погибшими мужчинами нашли под Волоколамском
- Губерниев попросил Бога сохранить Дзюбу и Овечкина от депутатства
- В США критика операции в Иране сравнялась с уровнем неодобрения войны во Вьетнаме