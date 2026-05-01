Силы ПВО за девять часов сбили над Россией 100 беспилотников ВСУ

Средства ПВО за девять часов уничтожили над территорией России 100 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что беспилотники ВСУ были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областями.

Также ПВО уничтожила украинские дроны над Кубанью, Крымом, Азовским морем и Московским регионом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался говорить о местах поражения из-за ударов беспилотников ВСУ, назвав любую подобную информацию закрытой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»﻿.

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
