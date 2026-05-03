На калининградском направлении остановили движение поездов из-за аварии в Литве
На калининградском направлении временно остановили движение транзитных поездов через территорию Литвы из-за аварии на железной дороге страны. Об этом сообщили в госкомпании «Железные дороги Литвы».
Известно, что в Каунасском районе с рельсов сошли следовавший из Дуйсбурга локомотив и несколько товарных вагонов, перевозивших метанол. При этом отмечается, что другие вагоны состава остались стоять на путях.
По данным источника, в результате ЧП никто не пострадал, метиловый спирт опасности для людей не представляет. Отмечается, что последствия аварии затронут 22 поезда.
В компании рассказали, что в связи с аварией движение по железной дороге приостановлено, включая два транзитных пассажирских состава. Пассажиры поездов местного сообщения, а также в направлении Польши с пересадкой на границе будут доставляться автобусами, добавили в организации. Однако уточняется, что пассажиры калининградских составов не имеют права выходить из вагонов, поэтому им придется оставаться на месте и ждать возобновления движения.
Это вторая железнодорожная авария в Литве за последние дни. Так, 1 мая на станции Гуджюнай в Кедайнском районе с рельсов сошли несколько платформ с щебнем. Тогда примерно четыре тысячи пассажиров 23 поездов были перевезены вызванными автобусами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
