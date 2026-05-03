В Воронежской области из-за падения обломков БПЛА ВСУ загорелось предприятие

При этом, по его словам, во время атаки ВСУ в одном из населенных пунктов в регионе выбило окна в частном доме, а также в 18 квартирах двухэтажного здания. Кроме того, в области был поврежден легковой автомобиль, сообщил Гусев.

Губернатор уточнил, что оперативные службы продолжают работать на местах падения обломков БПЛА. Режим угрозы беспилотной опасности в регионе сохраняется. Гусев также объявил, что минувшей ночью 3 мая силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Воронежской областью.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на морской торговый порт в Приморске начался пожар, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».