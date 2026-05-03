Тегеран смягчил требования: Трамп обещал рассмотреть новый мирный план
Однако, по словам американского лидера, документ Ирана вряд ли будет принят.
Американский президент Дональд Трамп пообещал рассмотреть новый мирный план Ирана, представленный накануне. Известно, что в новом документе Тегеран смягчил требования по разрешению конфликта. В том числе ИРИ требует снятия морской блокады и выплаты репараций. Однако Трамп все же не уверен, что новый план будет принят. К тому же он не спешит отменять блокаду Ирана.
НОВЫЙ ПЛАН
Президент США Дональд Трамп объявил, что рассмотрит новый мирный план, предложенный Ираном. Однако он вряд ли будет принят, добавил политик, пишет RT.
«Я скоро рассмотрю план, который Иран отправил, но не могу представить, что он будет приемлем, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что они сделали с человечеством и миром за последние 47 лет», - написал Трамп на своей странице в одной из соцсетей.
Накануне Иран представил США новый мирный план, состоящий из 14 пунктов. В документе изложены ключевые требования Тегерана для завершения конфликта. Отмечается, что это стало ответом на предыдущее предложение Вашингтона из девяти пунктов. Согласно информации «Axios», для урегулирования вопросов Тегеран отвел пару месяцев.
«США предложили прекращение огня на два месяца, однако Иран настаивает на том, чтобы вопросы были решены за 30 дней», - говорится, однако, в сообщении телеканала «Press TV».
ТРЕБОВАНИЯ ИРАНА
По данным «Tasnim», ИРИ требует от США гарантий ненападения, вывода американских войск из сопредельных регионов, снятия морской блокады и разморозки заблокированных активов. Кроме того, Тегеран хочет добиться выплаты репараций, отмены санкций, прекращения боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, передает RT. Также Иран хочет установления нового механизма функционирования Ормузского пролива, пишет «Fars».
«Новое иранское предложение делает шаг навстречу США, предлагая обсудить условия Тегерана по открытию Ормузского пролива одновременно с гарантиями США по прекращению атак и снятию блокады иранских портов», - передает газета «The Wall Street Journal».
Издание писало, что в Тегеране дали понять посредникам, что готовы сесть за стол переговоров в Пакистане в начале следующей недели, если Вашингтон будет открыт для нового предложения. Отмечается, что перед этим ИРИ хотела, чтобы США сняли блокаду в качестве предварительного условия для переговоров и согласились на условия прекращения войны до обсуждения будущего управления проливом и его ядерной программы.
ЧЕГО ХОТЯТ США?
Однако 1 мая Дональд Трамп объявил, что не удовлетворен последним мирным предложением Ирана по атому. По его словам, Вашингтон и Тегеран продолжают телефонные переговоры. При этом политик выразил сомнение в том, что сторонам удастся прийти к соглашению. Президент США считает, что ИРИ необходимо переработать последнее предложение.
При этом телеканал CNN в конце апреля передавал, что Вашингтон и Тегеран продолжают вести закулисные переговоры о мирном урегулировании, первым этапом которого может стать соглашение о возвращении к довоенному статус-кво и возобновлению свободного судоходства через Ормузский пролив.
В изначальном мирном плане, который предлагали США, было девять пунктов. Например, в апреле на переговорах в Пакистане Вашингтон добивался гарантий, исключающих возможность создания ядерного оружия. Кроме того, США настаивали на вывозе из ИРИ запасов обогащенного урана.
Однако на фоне обсуждений по мирному урегулированию конфликта Трамп все же поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана в Ормузском проливе. Отмечается, что это было сделано для того, чтобы финансово истощить Тегеран, так как американский президент считает возобновление бомбардировок рискованным вариантом.
По информации «Bloomberg», Трамп заявил, что американская сторона не прекратит блокаду Ирана до тех пор, пока с Тегераном не будет заключено соглашение.
Ранее преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН заметил, что Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом, ракетную программу и обогащенный уран, но США не могут себе позволить оставить все в руках иранского режима и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
