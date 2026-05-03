Тегеран смягчил требования: Трамп обещал рассмотреть новый мирный план

НОВЫЙ ПЛАН

Президент США Дональд Трамп объявил, что рассмотрит новый мирный план, предложенный Ираном. Однако он вряд ли будет принят, добавил политик, пишет RT.

«Я скоро рассмотрю план, который Иран отправил, но не могу представить, что он будет приемлем, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что они сделали с человечеством и миром за последние 47 лет», - написал Трамп на своей странице в одной из соцсетей.

Накануне Иран представил США новый мирный план, состоящий из 14 пунктов. В документе изложены ключевые требования Тегерана для завершения конфликта. Отмечается, что это стало ответом на предыдущее предложение Вашингтона из девяти пунктов. Согласно информации «Axios», для урегулирования вопросов Тегеран отвел пару месяцев.