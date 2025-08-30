ВСУ атаковали промпредприятия в ряде регионов РФ

К тому же в некоторых регионах пострадали мирные жители. 

Ночью 30 августа ВСУ атаковали территорию России почти 90 БПЛА. Сразу в нескольких регионах атака пришлась на промпредприятия. При этом в Адыгее и Белгородской области пострадали несколько мирных жителей.

Выводы о мощи шведских ракет назвали преждевременными

ПОСТРАДАВШИЕ

В результате ночной атаки 30 августа БПЛА ВСУ в Тахтамукайском районе Республики Адыгея пострадал мирный житель.

«На данный момент известно об одном пострадавшем — жителе в Яблоновском. Ему оказана необходимая медицинская помощь», - написал утром субботы глава региона Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

По его словам, при падении обломков украинских дронов были повреждены несколько частных домовладений и производственный цех.

Военкор раскрыл, что изменилось после «мятежа Пригожина»

К сожалению, в Белгородской области минувшей ночью тоже не обошлось без пострадавших. Известно, что в селе Головчино БПЛА ВСУ ударил по автомобилю, в котором находились люди, в результате чего пострадали две женщины.

«Одна женщина получила осколочные ранения, а также баротравму. Второй пострадавшей предварительно диагностировали баротравму и черепно-мозговую травму», - сообщил в своем Тelegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что пострадавших доставили в областную клиническую больницу. При этом, по словам политика, из-за удара беспилотника ВСУ был поврежден не только автомобиль, но и находившееся рядом здание.

При атаке БПЛА ВСУ начался пожар на Курской АЭС и на терминале НОВАТЭК в Ленобласти

АТАКА НА ПРЕДПРИЯТИЯ

Кроме того, минувшей ночью ВСУ атаковали сразу несколько промышленных предприятий в разных регионах России. Так, по данным оперативного штаба Краснодарского края, фрагменты украинского дрона упали на территории местного нефтеперерабатывающего завода. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, сотрудников завода эвакуировали.

«Из-за падения обломков... на территории Краснодарского НПЗ повреждена одна из технологических установок, произошел пожар на площади около 300 кв. м», - говорится в сообщении оперштаба.

На фоне атаки в регионе ночью был введен режим беспилотной опасности, а также временно не работал аэропорт Сочи. К утру субботы все ограничения были сняты.

«Вылетали из фуры»: Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь

Глава Тульской области Дмитрий Миляев также сообщил, что в Алексине обломки БПЛА ВСУ упали на территории производственного предприятия. В результате ЧП никто не пострадал, добавил он в своем канале. Политик отметил, что на месте происшествия работают представители оперативных служб.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев тоже объявил, что рано утром 30 августа ВСУ пытались атаковать промпредприятие в Сызрани, передают «Известия». В результате ЧП никто не пострадал, написал он на своей странице в одной из соцсетей.

В Совбезе ООН 26 августа пройдет срочное заседание по «Северным потокам»

В ДРУГИХ РЕГИОНАХ

Известно, что в Ростове-на-Дону минувшей ночью произошел крупный пожар вблизи стадиона «Ростов-Арена». Тelegram-канал «Baza» опубликовал кадры очевидцев, на которых виден огонь на левом берегу Дона.

Кроме того, сообщалось, что в Ростовской области атака дронов ВСУ была отражена сразу на нескольких территориях региона. В частности, ударам подверглись Каменский, Чертковский, Тарасовский, Миллеровский и Азовский районы. По предварительным данным, пострадавших нет, написал врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Тelegram-канале.

Генералы назвали цели группировки войск «Север» при новом командующем

Всего минувшей ночью, по данным Министерства обороны России, в период с 21:00 по московскому времени 29 августа до 7:00 утра 30 августа дежурные силы ПВО перехватили и ликвидировали 86 беспилотников ВСУ над территорией страны. Так, 30 дронов были уничтожены над Черным морем и 15 — над Крымом, 13 — над Ростовской областью и 11 — над Краснодарским краем. Еще пять украинских БПЛА сбили над Брянским регионом, четыре — над Белгородским, по два — над Смоленским, Калужским и Тверским, по одному — над Тульским и Курским.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 29 августа в результате атаки украинского дрона-камикадзе в селе Каменский Хутор Климовского района погиб один человек, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:РегионыВСУПожарЗаводБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры