ВСУ атаковали промпредприятия в ряде регионов РФ

К сожалению, в Белгородской области минувшей ночью тоже не обошлось без пострадавших. Известно, что в селе Головчино БПЛА ВСУ ударил по автомобилю, в котором находились люди, в результате чего пострадали две женщины.

«Одна женщина получила осколочные ранения, а также баротравму. Второй пострадавшей предварительно диагностировали баротравму и черепно-мозговую травму», - сообщил в своем Тelegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что пострадавших доставили в областную клиническую больницу. При этом, по словам политика, из-за удара беспилотника ВСУ был поврежден не только автомобиль, но и находившееся рядом здание.