Генералы назвали цели группировки войск «Север» при новом командующем
Перед группировкой войск «Север», которую возглавил Евгений Никифоров, стоит задача обеспечить зону безопасности в Сумской и Черниговских областях, сказали НСН генералы Виктор Соболев и Владимир Болдырев.
Новый командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров — грамотный и достойный военный, под его командованием группировка должна создать зону безопасности в Сумской и Черниговской областях. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Генерал-полковник Евгений Никифоров назначен командующим группировкой войск «Север», сменив на этом посту генерал-полковника Александра Лапина. Об этом сообщило Минобороны России. Соболев назвал Никифорова грамотным и достойным военачальником.
«Я знаком с Никифоровым, он был командующим 58-й армией. Напрямую по службе я с ним не сталкивался, но считаю, что это вполне достойный и грамотный генерал», — сказал Соболев.
В Минобороны заявили, что группировка войск «Север» нанесла поражение ВСУ в ряде районов Сумской и Харьковской областей. По мнению Соболева, задача группировки — создать зону безопасности в Сумской и Черниговской областях.
«Что изменится с приходом Никифорова, будет зависеть от верховного главнокомандующего. Сейчас группировка войск “Север” должна обеспечить зону безопасности в Сумской, может, частично в Черниговской областях. Перед ней не стоит задача освобождения новых российских субъектов», — подчеркнул генерал.
Свое видение задач группировки изложил экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев.
«Ближайшая задача — создать глубокую буферную зону в Харьковской и Сумской областях. Как дальше пойдут дела, известно только Генштабу. В перспективе желательно выйти на Днепр и на границу с Польшей», — подытожил он.
Ранее подразделения группировки войск «Север» освободили село Новониколаевка в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
