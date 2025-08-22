«Я знаком с Никифоровым, он был командующим 58-й армией. Напрямую по службе я с ним не сталкивался, но считаю, что это вполне достойный и грамотный генерал», — сказал Соболев.

В Минобороны заявили, что группировка войск «Север» нанесла поражение ВСУ в ряде районов Сумской и Харьковской областей. По мнению Соболева, задача группировки — создать зону безопасности в Сумской и Черниговской областях.

«Что изменится с приходом Никифорова, будет зависеть от верховного главнокомандующего. Сейчас группировка войск “Север” должна обеспечить зону безопасности в Сумской, может, частично в Черниговской областях. Перед ней не стоит задача освобождения новых российских субъектов», — подчеркнул генерал.

Свое видение задач группировки изложил экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев.

«Ближайшая задача — создать глубокую буферную зону в Харьковской и Сумской областях. Как дальше пойдут дела, известно только Генштабу. В перспективе желательно выйти на Днепр и на границу с Польшей», — подытожил он.

Ранее подразделения группировки войск «Север» освободили село Новониколаевка в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

