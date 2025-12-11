В Госдуме предрекли блокировку всех сервисов Google

По его словам, это связано это с тем, что IT-гигант до сих порт хранит все персональные данные за пределами России. Это является серьёзной угрозой для страны, так как российский бизнес хранит в облачных сервисах практически все данные, в том числе о своём финансовом состоянии.

Депутат указал, что считает абсолютно правильным мягкое выдавливание из России всего американского.

«Эти сервисы и ряд других могут постепенно также начинать замедляться... чтобы у граждан и бизнеса был определённый период на переход на российские аналоги», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что в США против Google был подан коллективный иск, обвиняющий технологического гиганта в использовании ИИ-модели Gemini для слежки за пользователями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

