Идея Дональда Трампа создать объединение C5 («Ключевая пятерка») при участии России и Китая основано на его мнении, что важные решения должны принимать сверхдержавы, а Япония там нужна лишь как дополнительный голос в пользу США. Об этом НСН рассказал член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.

США обсуждают идею создания альтернативы G7 ("Большая семерка"), пишет газета Politico. Напомним, что в нее входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Речь идет об объединении под названием "Ключевая пятерка" (Core 5, C5), которая бы включала в себя пять стран - Россию, США, Китай, Индию и Японию. По данным портала Defense One, первым пунктом на повестке C5 могло бы стать урегулирование ситуации на Ближнем Востоке. Акимов рассказал, зачем президенту США Дональду Трампу такое объединение.

«Дональд Трамп выступает с великодержавных позиций. В его парадигме мира существуют такие центры силы, как Россия, Китай, США, Индия. Конечно, в его интересах дальнейшее укрепление такого формата отношений. Япония связана с США целым рядом договорных обязательств, и для Трампа участие этой страны представляется жизненно необходимым в первую очередь для того, чтобы США могли иметь лишний голос в этой потенциальной организации. Но сама идея создания организации исходит из того, что все должны решать великие державы, за исключением Японии», - рассказал он.