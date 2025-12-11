G7 - на помойку: США хотят создать новое объединение сверхдержав
Дональд Трамп хочет решать ключевые мировые вопросы с «себе подобными», чего нельзя сказать о его коллегах по G7, поэтому идея создать C5 с РФ и КНР очень жизнеспособна, заявил НСН Александр Акимов.
Идея Дональда Трампа создать объединение C5 («Ключевая пятерка») при участии России и Китая основано на его мнении, что важные решения должны принимать сверхдержавы, а Япония там нужна лишь как дополнительный голос в пользу США. Об этом НСН рассказал член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.
США обсуждают идею создания альтернативы G7 ("Большая семерка"), пишет газета Politico. Напомним, что в нее входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Речь идет об объединении под названием "Ключевая пятерка" (Core 5, C5), которая бы включала в себя пять стран - Россию, США, Китай, Индию и Японию. По данным портала Defense One, первым пунктом на повестке C5 могло бы стать урегулирование ситуации на Ближнем Востоке. Акимов рассказал, зачем президенту США Дональду Трампу такое объединение.
«Дональд Трамп выступает с великодержавных позиций. В его парадигме мира существуют такие центры силы, как Россия, Китай, США, Индия. Конечно, в его интересах дальнейшее укрепление такого формата отношений. Япония связана с США целым рядом договорных обязательств, и для Трампа участие этой страны представляется жизненно необходимым в первую очередь для того, чтобы США могли иметь лишний голос в этой потенциальной организации. Но сама идея создания организации исходит из того, что все должны решать великие державы, за исключением Японии», - рассказал он.
При этом Акимов позитивно оценил идею Трампа и отметил, что такой формат действительно имеет место быть.
«На мой взгляд, эта идея вполне жизнеспособна, потому что такой формат предполагает участие ключевых фигур международной политики, включая США, быстро развивающуюся индийскую экономику и, конечно, КНР, которая занимает передовые позиции по такому показателю, как ВВП, по паритету покупательской способности. Сейчас уже есть формат G20. Действительно, если ведущие державы мира будут иметь такой формат общения на международном уровне, мне кажется, в этом ничего плохого не будет. Конечно, хотелось бы дождаться официальной реакции руководства России», - подытожил он.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе с НСН оценил новую стратегия по нацбезопасности США. Он отметил, что обновленная версия подразумевает конкуренцию Вашингтона с Китаем на Западе и в Азии, стратегическую стабильность в отношениях с Россией, а также войну США с либеральным истеблишментом Евросоюза, в связи с чем ЕС и США ждет серьезный кризис.
