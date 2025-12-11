«Поманили морковкой»: Зачем Трампу союз с Россией, Японией и Индией
Администрация президента США старается всеми силами перетянуть Россию в антикитайский лагерь, и готова пойти на любые шаги, заявил НСН Кирилл Котков.
Американцам нужна Россия как таран против Китая, поэтому Белый дом предлагает различные форматы сотрудничества с Москвой, рассказал глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в беседе с НСН.
США обсуждают идею создания альтернативы G7 и заменить этот формат на встречи так называемой «Ключевой пятерки», которая будет состоять из России, Индии, Китая, Японии и Америки. Об этом сообщила газета Politico. Котков усомнился, что это нужно Москве.
«Нужно ли это нашей стране? В чем заключается цель Соединенных Штатов сейчас? Они не просто так хотят помирить Россию с Украиной. Ключевая цель США в том, чтобы не мытьем, так катаньем, оторвать РФ от Китая и противопоставить их друг другу. Чтобы мы стали на место Украины против Пекина. Киев сейчас — это таран, который по задумке должен был нас разрушить. В идеале, по мнению Вашингтона, мы должны сыграть такую же роль против Китая. Америка готова обеспечить это любой ценой. Они понимают, что у России увеличивается партнерство с Китаем, и Москве важно не оказаться в полной зависимости, поэтому американцы стараются. Они будут предлагать любую морковку нашему руководству, которое тоже заинтересовано в том, чтобы выбраться из этой ситуации. Признание силы БРИКС тут совсем не причем, просто США хотят воспользоваться затруднительным положением России», — объяснил он.
Ранее Котков объяснил НСН, какие претензии к России есть у Китая.
