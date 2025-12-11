Американцам нужна Россия как таран против Китая, поэтому Белый дом предлагает различные форматы сотрудничества с Москвой, рассказал глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в беседе с НСН.

США обсуждают идею создания альтернативы G7 и заменить этот формат на встречи так называемой «Ключевой пятерки», которая будет состоять из России, Индии, Китая, Японии и Америки. Об этом сообщила газета Politico. Котков усомнился, что это нужно Москве.