ПВО сбила над Россией 86 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь нейтрализовали 86 беспилотников ВСУ. Об этом заявило Минобороны.

«В период с 21.00 мск 29 августа до 7.00 мск 30 августа... перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отмечается в сообщении.

В военном ведомстве указали, что 30 дронов сбили над акваторией Черного моря, 15 – над Республикой Крым, 13 – над Ростовской областью, еще 11 – над Краснодарским краем. Кроме того, пять БПЛА уничтожили в Брянской области, четыре - в Белгородской, по два - в Смоленской, Калужской, Тверской областях. Еще по одному беспилотнику ликвидировали над Тульской и Курской областями.

Ранее стало известно, что на территории производственного предприятия в Алексине Тульской области упали обломки БПЛА. Никто не пострадал.

