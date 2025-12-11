В своём докладе президенту РФ Владимиру Путину он также указал, что российские военные заняли населенные пункты Кучеровка и Куриловка.

По его словам, продолжаются бои в южной части Константиновки, под контроль ВС РФ перешли 45% зданий. Также российская армия контролирует южную часть Димитрова, идут бои за Новопавловку и в Гуляйполе.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что бойцы группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области, сообщает «Свободная пресса».