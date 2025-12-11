Российские войска взяли под контроль Северск
Вооружённые силы РФ взяли под контроль Северск в Донецкой народной республике. Как пишет RT, об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.
В своём докладе президенту РФ Владимиру Путину он также указал, что российские военные заняли населенные пункты Кучеровка и Куриловка.
По его словам, продолжаются бои в южной части Константиновки, под контроль ВС РФ перешли 45% зданий. Также российская армия контролирует южную часть Димитрова, идут бои за Новопавловку и в Гуляйполе.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что бойцы группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области, сообщает «Свободная пресса».
