Российские войска взяли под контроль Северск

Вооружённые силы РФ взяли под контроль Северск в Донецкой народной республике. Как пишет RT, об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Лавров: Потери ВСУ перевалили за один миллион человек

В своём докладе президенту РФ Владимиру Путину он также указал, что российские военные заняли населенные пункты Кучеровка и Куриловка.

По его словам, продолжаются бои в южной части Константиновки, под контроль ВС РФ перешли 45% зданий. Также российская армия контролирует южную часть Димитрова, идут бои за Новопавловку и в Гуляйполе.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что бойцы группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области, сообщает «Свободная пресса».

