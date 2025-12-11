ЕК обвинила Португалию, Румынию, Ирландию и Польшу в нарушении правил ЕС
Еврокомиссия обвинила Португалию, Румынию, Ирландию и Польшу за различные нарушения правил Евросоюза и намерена подать на них в суд. Об этом сообщает RT.
В часности, Ирландию и Португалию обвинили в несоблюдении правил по очистке городских сточных вод. При этом Лиссабон ещё и не проводит надлежащую оценку проектов, влияющих на участки общеевропейской сети особо охраняемых природных территорий.
Иски против Румынии касаются невыполнения обязательств по контролю загрязнения воздуха. А Польшу Еврокомиссия обвинилав некорректной транспозицией норм процессуальных прав.
Ранее гендиректор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что в случае конфискации замороженных российских активов она готова судиться с ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Михалков заявил, что Ефремов «постепенно потерял реальность»
- G7 - на помойку: США хотят создать новое объединение сверхдержав
- «На конях не воюем!»: Чем казаки на СВО наводят ужас на врагов
- ЕК обвинила Португалию, Румынию, Ирландию и Польшу в нарушении правил ЕС
- «Поманили морковкой»: Зачем Трампу союз с Россией, Японией и Индией
- Как снятие запрета на экспорт бензина отразится на ценах
- Россиянам рассказали, сколько шампанского можно выпить на Новый год
- СМИ: Взрыв прогремел в жилом доме в Волгоградской области
- Россиянам назвали справедливую ставку по вкладам
- Путин призвал упростить процедуру получения семейной налоговой выплаты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru