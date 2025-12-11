ЕК обвинила Португалию, Румынию, Ирландию и Польшу в нарушении правил ЕС

В часности, Ирландию и Португалию обвинили в несоблюдении правил по очистке городских сточных вод. При этом Лиссабон ещё и не проводит надлежащую оценку проектов, влияющих на участки общеевропейской сети особо охраняемых природных территорий.

Иски против Румынии касаются невыполнения обязательств по контролю загрязнения воздуха. А Польшу Еврокомиссия обвинилав некорректной транспозицией норм процессуальных прав.

Ранее гендиректор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что в случае конфискации замороженных российских активов она готова судиться с ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

