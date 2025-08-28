Выводы о мощи шведских ракет назвали преждевременными
Шведская ракета для уничтожения беспилотников прошла испытания только на полигоне, непонятно, как она будет вести себя в реальных погодных условиях в боевой обстановке, сказал НСН Айтеч Бижев.
Ракеты против беспилотников — относительно недорогое и эффективное оружие, однако шведские ракеты испытывались только на полигонах, неизвестно, как они проявят себя в боевых условиях. Об этом НСН заявил экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
Шведский производитель вооружений Saab представил свою первую ракету для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба компании. Ракета работает по принципу «выстрелил и забыл», то есть самостоятельно летит к цели после выстрела. Дальность полета ракеты составляет до пяти километров. Она оснащена головкой самонаведения, которая поражает и уничтожает беспилотники или рои беспилотников воздушным взрывом. Saab планирует начать первые поставки ракет в 2026 году. По словам Бижева, выводы о силе шведских ракет делать рано.
«Сейчас во всех странах ведется работа над этим новым видом оружия, учитывая эффективность беспилотных летательных аппаратов. Оно относительно недорогое и эффективно воздействует на противника. Наблюдая за обстановкой в зоне спецоперации, аналогичное решение принял и Пентагон. Изыскание путей борьбы с новым видом оружия ведется как в России, так и на Западе. Поэтому не секрет, что шведская компания Saab занимается этим вопросом, но пока есть только полигонные результаты, непонятно, как эта ракета будет себя вести в реальных погодных условиях, в боевой обстановке. На вооружении этих средств пока нет. Будем наблюдать, контролировать и анализировать», — сказал Бижев.
Собеседник НСН добавил, что в зоне СВО рой беспилотников используется, исходя из боевой обстановки.
«Решения принимаются в зависимости от обстановки. Готовых рецептов нет. Средства нападения должны превышать возможности средств обороны, это старое правило», — подытожил он.
Ранее Бижев заявил, что украинские ракеты «Сапсан» — это разработка на основе старых советских ракет, есть большие сомнения, что немцы передали ВСУ технологию ракет Taurus.
