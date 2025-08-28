«Сейчас во всех странах ведется работа над этим новым видом оружия, учитывая эффективность беспилотных летательных аппаратов. Оно относительно недорогое и эффективно воздействует на противника. Наблюдая за обстановкой в зоне спецоперации, аналогичное решение принял и Пентагон. Изыскание путей борьбы с новым видом оружия ведется как в России, так и на Западе. Поэтому не секрет, что шведская компания Saab занимается этим вопросом, но пока есть только полигонные результаты, непонятно, как эта ракета будет себя вести в реальных погодных условиях, в боевой обстановке. На вооружении этих средств пока нет. Будем наблюдать, контролировать и анализировать», — сказал Бижев.

Собеседник НСН добавил, что в зоне СВО рой беспилотников используется, исходя из боевой обстановки.

«Решения принимаются в зависимости от обстановки. Готовых рецептов нет. Средства нападения должны превышать возможности средств обороны, это старое правило», — подытожил он.

Ранее Бижев заявил, что украинские ракеты «Сапсан» — это разработка на основе старых советских ракет, есть большие сомнения, что немцы передали ВСУ технологию ракет Taurus.

