Минобороны РФ опровергло сообщения о взломе Реестра воинского учёта
Информация о якобы взломе Реестра воинского учёта не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что ресурс функционирует в штатном режиме, утечки персональных данных граждан из него исключены.
Также отмечается, что реестр неоднократно подвергался кибератакам, однако все они оказались безуспешными.
«Попытки злоумышленников нарушить работу Реестра не достигают своих целей», - говорится в сообщении.
Ранее в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone рассказали, что промышленные и инженерные предприятия России подвергаются атакам 63 хакерских группировок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
