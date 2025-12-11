Минобороны РФ опровергло сообщения о взломе Реестра воинского учёта

В ведомстве указали, что ресурс функционирует в штатном режиме, утечки персональных данных граждан из него исключены.

Также отмечается, что реестр неоднократно подвергался кибератакам, однако все они оказались безуспешными.

«Попытки злоумышленников нарушить работу Реестра не достигают своих целей», - говорится в сообщении.

Ранее в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone рассказали, что промышленные и инженерные предприятия России подвергаются атакам 63 хакерских группировок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

