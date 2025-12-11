Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме под Волгоградом

В результате взрыве газа в жилом доме в городе Петров Вал в Волгоградской области пострадали четыре человека, в том числе ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Отмечается, что, согласно распоряжению губернатор Волгоградской области Андрея Бочарова, им оказывается вся необходимая помощь.

По данным МЧС, взрыв произошел на четвёртом этаже жилого дома, эвакуировали 48 человек. Глава региона поручил организовать для них пункт временного размещения.

Ранее в Сочи один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
