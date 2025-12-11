Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме под Волгоградом
В результате взрыве газа в жилом доме в городе Петров Вал в Волгоградской области пострадали четыре человека, в том числе ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Отмечается, что, согласно распоряжению губернатор Волгоградской области Андрея Бочарова, им оказывается вся необходимая помощь.
По данным МЧС, взрыв произошел на четвёртом этаже жилого дома, эвакуировали 48 человек. Глава региона поручил организовать для них пункт временного размещения.
Ранее в Сочи один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На дачу на Rolls-Royce: Рынок люксовых автомобилей вырос на 30% за год
- Центробанк РФ ожидает решения по отключению продленных карт Visa и Mastercard
- Диетолог сочла ненависть к пальмовому маслу заслуженной
- Путин: Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью у ВС РФ
- Путин: Взятие Северска приближает изгнание ВСУ с территории РФ
- В Госдуме объяснили порядок получения семейной налоговой выплаты
- Экс-министр труда рассказал, как снизить уровень бедности в России
- «Философ и Колизей»: Покрас Лампас раскрыл связь музыки с современным искусством
- Эколог объяснил рост активности медведей в Подмосковье
- Российские войска взяли под контроль Северск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru