Михалков заявил, что Ефремов «постепенно потерял реальность»
Произошедшее с актёром Михаилом Евремовым «стало естественным следствием постепенной потери им реальности». Как пишет StarHit, об этом заявил режиссёр Никита Михалков.
По его мнению, другого исхода быть не могло, только что-то «ещё страшнее».
«Думаю, что при всей сложности его характера он имел время, чтобы многое понять. Я это почувствовал», — ответил Михалков на вопрос о причине приглашения артиста в труппу театра «Мастерская «12».
Ранее театральный критик Ольга Галахова заявила «Радиоточке НСН», что первый спектакль с участием Ефремова, отсидевшего срок за смертельное ДТП, наверняка вызовет ажиотаж.
