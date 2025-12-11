Михалков заявил, что Ефремов «постепенно потерял реальность»

Произошедшее с актёром Михаилом Евремовым «стало естественным следствием постепенной потери им реальности». Как пишет StarHit, об этом заявил режиссёр Никита Михалков.

Ефремов официально стал актером «Мастерской «12» Михалкова

По его мнению, другого исхода быть не могло, только что-то «ещё страшнее».

«Думаю, что при всей сложности его характера он имел время, чтобы многое понять. Я это почувствовал», — ответил Михалков на вопрос о причине приглашения артиста в труппу театра «Мастерская «12».

Ранее театральный критик Ольга Галахова заявила «Радиоточке НСН», что первый спектакль с участием Ефремова, отсидевшего срок за смертельное ДТП, наверняка вызовет ажиотаж.

ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
