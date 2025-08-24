При атаке БПЛА ВСУ начался пожар на Курской АЭС и на терминале НОВАТЭК в Ленобласти

В компании добавили, что в момент ЧП третий энергоблок продолжал работу, но с пониженной нагрузкой. При этом четвертый энергоблок находился в плановом ремонте, а первый и второй функционировали в режиме без генерации. По данным источника, радиационный фон на территории станции и в прилегающих районах оставался в пределах естественных значений и не изменялся, передает RT.

АТАКА НА ЛЕНОБЛАСТЬ

В результате атаки беспилотников ВСУ возгорание также произошло на терминале НОВАТЭК в Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил, что утром 24 августа над портом Усть-Луга сбили десять БПЛА ВСУ. По его словам, никто не пострадал.

«Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале. На тушении пожара работают пожарные и МЧС», - написал чиновник.