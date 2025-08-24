При атаке БПЛА ВСУ начался пожар на Курской АЭС и на терминале НОВАТЭК в Ленобласти
К тому же в Ленинградской области в результате падения украинского беспилотника был поврежден жилой дом, а в Брянском регионе — ранен ребенок.
Ночью и утром воскресенья ВСУ вновь атаковали регионы России, выпустив по ним около 100 беспилотников. В результате этого не обошлось без повреждений. Так, в Курской области во время атаки начался пожар на Курской атомной электростанции, а в Ленобласти — на терминале НОВАТЭК. При этом в другом регионе пострадал ребенок.
ПОЖАР НА АЭС
24 августа при атаке беспилотника ВСУ произошло возгорание на Курской АЭС. По официальным данным, атаковавший энергоблок украинский дрон ликвидировали в 0:26 по московскому времени.
В пресс-службе Росэнергоатома сообщили, что в результате падения и последующей детонации БПЛА был поврежден трансформатор собственных нужд, после чего произошла разгрузка третьего энергоблока станции на 50%. Отмечается, что пожарные расчеты оперативно ликвидировали локальное возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.
В компании добавили, что в момент ЧП третий энергоблок продолжал работу, но с пониженной нагрузкой. При этом четвертый энергоблок находился в плановом ремонте, а первый и второй функционировали в режиме без генерации. По данным источника, радиационный фон на территории станции и в прилегающих районах оставался в пределах естественных значений и не изменялся, передает RT.
АТАКА НА ЛЕНОБЛАСТЬ
В результате атаки беспилотников ВСУ возгорание также произошло на терминале НОВАТЭК в Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил, что утром 24 августа над портом Усть-Луга сбили десять БПЛА ВСУ. По его словам, никто не пострадал.
«Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале. На тушении пожара работают пожарные и МЧС», - написал чиновник.
Представители Октябрьской железной дороги рассказали, что на место ЧП направлен пожарный поезд для оказания помощи в ликвидации возгорания. Отмечается, что состав доставляет на место происшествия свыше 183 тонн воды и пять тонн пенообразователя. В ОЖД подчеркнули, что ЧП на терминале не повлияло на движение пассажирских поездов, угроза объектам инфраструктуры РЖД отсутствует, передает RT.
Также вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин объявил, что в городе в результате атаки были повреждены два окна в одном из жилых домов в квартале «Огни залива» в Красносельском районе. По его словам, капитальные конструкции фасада не повреждены, в результате произошедшего никто не пострадал.
Днем ранее ВСУ уже атаковали Ленинградскую область беспилотниками. На фоне этого в аэропорту «Пулково» были задержаны десятки рейсов.
ДРУГИЕ РЕГИОНЫ
24 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что во время атаки ВСУ был ранен ребенок 2013 года рождения. Это произошло в поселке Свень-Транспортная. По словам политика, пострадавшего мальчика доставили в детскую областную больницу. К тому же, добавил губернатор, после атаки загорелись жилой дом и автомобиль, еще два жилых здания были частично повреждены.
Кроме того, беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие в Сызрани. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале написал, что в результате ЧП никто не пострадал. По его словам, в городе было включено оповещение населения об угрозе атаки с использованием сирены и речевых объявлений через громкоговорители.
Всего, по данным Минобороны России, минувшей ночью силы ПВО перехватили и ликвидировали 95 украинских беспилотников над территорией страны. В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской и Ленинградской областями, а также над Крымом и Татарстаном. В аэропортах ряда регионов РФ ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что накануне в Волгоградской области при атаке БПЛА ВСУ пострадали три человека.
