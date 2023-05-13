«Врагу все равно». В Луганске после удара ВСУ пострадали дети
В Луганске обстрел города назвали попыткой Киева запугать мирных граждан. В числе пострадавших – минимум шестеро детей, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Данные о пострадавших уточняются.
Шесть детей пострадали в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ. Об этом заявил врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник.
«Пострадало шестеро детей. Четверым помощь оказана в полном объеме, двое подростков средней степени тяжести госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу», — написал политик в своем Telegram-канале.
Обстрел Луганска произошел вечером 12 мая. Взрывы прогремели на территории бывшего завода. Местные жители слышали звуки ракет.
Россия использует различные возможности, чтобы помогать мирным гражданам покинуть опасные территории. В первую очередь, это касается детей.
Военкор Евгений Поддубный рассказал, что накануне из прифронтового поселка Краснореченское в Луганской народной республике детей с родителями вывезли на отдых в Анапу. В течение месяца выезд организовывала вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова.
«Благодаря энергии и усилиям Анны Юрьевны, военнослужащих, которые находятся на рубеже Кременная - Сватово, содействию Минобороны, «Единой России» выезд детей случился и прошел успешно. Выезд готовили месяц, с учетом всех рисков», – написал Поддубный в своем Telegram-канале.
По словам зампреда Госдумы Анны Кузнецовой, есть территории в ЛНР И ДНР, с которыми затруднена или отсутствует связь. И там труднее всего семьям с детьми, написала она в своем Telegram-канале 13 мая. Вывозить их оттуда помогают военные.
«Детей с родителями вынуждены были перевозить малыми группами, в бронированных машинах. Об автобусе и речи не было, даже если б мы написали «ДЕТИ», врагу было б все равно, он будет бить и по детям… Дорога была не близкой, заезжали в Рубежное, жителям которого тоже помогали на время выехать с территории. Они-то и развеяли окончательно «страшилки», которыми накачивали народ на Украине о «страшных русских». Перед отъездом разговорились с родителями: «Нам сказали, что вас вывезут и вы пропадете навсегда!»», – рассказала Кузнецова.
Также в результате обстрела Луганска украинской армией пострадал депутат Госдумы Виктор Водолацкий, пишет РИА Новости.
Парламентарий получил ранения, и оказывая помощь пострадавшим после ракетного обстрела ВСУ. Об этом сообщили в представительстве Луганской республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Попыткой Киева запугать мирных граждан назвал врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Украинские войска ударили по Ленинскому району Луганска, уточнил он в своем Telegram-канале .
«В День Республики обстрелу со стороны украинских националистов подвергся Ленинский район города Луганска»,- отметил руководитель республики.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что Киев ударил по Луганску ракетами дальностью 150 километров. Официального подтверждения этой информации нет, передает «Радиоточка НСН».
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