«Врагу все равно». В Луганске после удара ВСУ пострадали дети

По словам зампреда Госдумы Анны Кузнецовой, есть территории в ЛНР И ДНР, с которыми затруднена или отсутствует связь. И там труднее всего семьям с детьми, написала она в своем Telegram-канале 13 мая. Вывозить их оттуда помогают военные.

«Детей с родителями вынуждены были перевозить малыми группами, в бронированных машинах. Об автобусе и речи не было, даже если б мы написали «ДЕТИ», врагу было б все равно, он будет бить и по детям… Дорога была не близкой, заезжали в Рубежное, жителям которого тоже помогали на время выехать с территории. Они-то и развеяли окончательно «страшилки», которыми накачивали народ на Украине о «страшных русских». Перед отъездом разговорились с родителями: «Нам сказали, что вас вывезут и вы пропадете навсегда!»», – рассказала Кузнецова.

Также в результате обстрела Луганска украинской армией пострадал депутат Госдумы Виктор Водолацкий, пишет РИА Новости.