Полковник высказался о закрытии приграничья РФ от Starlink

Ранее стало известно, что приграничье РФ полностью закроют от используемой системы спутниковой связи комплексами радиоэлектронного подавления «Волна Купол Гарант».



Матвийчук назвал Starlink военным интернетом, который обеспечивает принятие решений и передачу изображений в реальном времени. По его словам, без него украинские военные не смогут передавать оперативные распоряжения и управлять беспилотниками, ракетами и другими средствами поражения, добавил эксперт.



Он уточнил, что это создаст серьезные проблемы для ВСУ и одновременно более благоприятную обстановку для приграничных регионов России.



Недавно рассказывали, что ВС РФ уничтожили станции Starlink в Запорожской области.

