Полковник высказался о закрытии приграничья РФ от Starlink
Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук подчеркнул, что блокировка системы спутниковой связи Starlink приведет к «ослеплению» командиров ВСУ. Из-за этого они не смогут управлять средствами поражения. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».
Ранее стало известно, что приграничье РФ полностью закроют от используемой системы спутниковой связи комплексами радиоэлектронного подавления «Волна Купол Гарант».
Матвийчук назвал Starlink военным интернетом, который обеспечивает принятие решений и передачу изображений в реальном времени. По его словам, без него украинские военные не смогут передавать оперативные распоряжения и управлять беспилотниками, ракетами и другими средствами поражения, добавил эксперт.
Он уточнил, что это создаст серьезные проблемы для ВСУ и одновременно более благоприятную обстановку для приграничных регионов России.
Недавно рассказывали, что ВС РФ уничтожили станции Starlink в Запорожской области.
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