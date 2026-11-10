Полковник высказался о закрытии приграничья РФ от Starlink

Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук подчеркнул, что блокировка системы спутниковой связи Starlink приведет к «ослеплению» командиров ВСУ. Из-за этого они не смогут управлять средствами поражения. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

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Ранее стало известно, что приграничье РФ полностью закроют от используемой системы спутниковой связи комплексами радиоэлектронного подавления «Волна Купол Гарант».

Матвийчук назвал Starlink военным интернетом, который обеспечивает принятие решений и передачу изображений в реальном времени. По его словам, без него украинские военные не смогут передавать оперативные распоряжения и управлять беспилотниками, ракетами и другими средствами поражения, добавил эксперт.

Он уточнил, что это создаст серьезные проблемы для ВСУ и одновременно более благоприятную обстановку для приграничных регионов России.

Недавно рассказывали, что ВС РФ уничтожили станции Starlink в Запорожской области.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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