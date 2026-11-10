Диетолог назвала доступные продукты для защиты от осенних простуд
Состояние иммунитета зависит от сбалансированности рациона. Об этом «Ленте.ру» сообщила диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова. Также она назвала доступные продукты, которые помогают снизить риск осенних простуд.
Специалист советует включить в меню источники витамина А, защищающего слизистые от вирусов. Им богаты печень трески, яйца, морковь и тыква. Также стоит обратить внимание на богатые цинком тыквенные семечки и содержащие витамин С цитрусовые, перец, шиповник, облепиха и клюква.
Полезны для иммунитета и продукты с омега-3. Эти кислоты делают клеточные стенки менее проницаемыми и сдерживают чрезмерное воспаление.
Дианова рекомендует искать их в печени трески, сельди, скумбрии, сардинах, красной рыбе, грецких орехах и семенах. Она добавила, что достаточно есть рыбу дважды в неделю, два-три грецких ореха ежедневно и порцию сельди раз в неделю.
Еще диетолог призвала чаще употреблять лук, чеснок, хрен, цитрусовые, имбирь и клюкву. В них содержатся фитонциды. Это природные антибиотики, полезные в микродозах для профилактики сезонных простуд.
Ранее невролог Алексей Маматов говорил, что иммунная система зависит от достаточного поступления белка, витаминов и минералов.
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