СМИ: Два взрыва прогремели в Луганске

По его словам, в районе одного из расположенных в городе заводов видны клубы дыма. К месту инцидента направились сотрудники силовых ведомств и МЧС.

В местных пабликах сообщают, что, по словам очевидцев, перед взрывами слышался шум, напоминающий по звуку ракеты.

Ранее мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили центру города семь ракет из РСЗО БМ-21 «Град», сообщает «Свободная пресса».