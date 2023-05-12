СМИ: Два взрыва прогремели в Луганске
12 мая 202318:43
Два взрыва прогремели в Луганске, сообщает корреспондент РИА Новости.
По его словам, в районе одного из расположенных в городе заводов видны клубы дыма. К месту инцидента направились сотрудники силовых ведомств и МЧС.
В местных пабликах сообщают, что, по словам очевидцев, перед взрывами слышался шум, напоминающий по звуку ракеты.
Ранее мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили центру города семь ракет из РСЗО БМ-21 «Град», сообщает «Свободная пресса».
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12 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru