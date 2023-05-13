Командир «Ахмата» высказался об обстреле Луганска и контрнаступлении ВСУ
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов прокомментировал ракетный обстрел Луганска и контрнаступление ВСУ.
Ранее стало известно, что в Луганске прогремели два взрыва, в результате пострадали шесть детей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Алаудинов отметил, что говорить о типе ударивших по городу ракет пока рано.
«Насколько мне известно, взрывы произошли одновременно. Это говорит о том, что удар наносился одним комплексом. <...> Самое главное то, что противник не смог нанести нам серьезный урон», — написал военный в своем Telegram-канале.
Кроме того, Алаудинов высказался о действиях украинских войск на фронте, отметив, что на данном этапе «ничего сверхъестественного не происходит». Противник безуспешно пытался прорваться и выдавить российские подразделения.
«ЧВК "Вагнер" ежедневно двигается вперед, что свидетельствует о том, что противник не добился каких-либо результатов», — указал командир «Ахмата».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru