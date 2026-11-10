«Достаточно заразный»: Что важно знать о новом штамме коронавируса
Приход в Россию нового штамма короновируса потребует обновления вакцин, заявил Анатолий Альтштейн.
Новый штамм короновируса пока не добрался до России, но вероятность того, что россияне с ним столкнутся, высока. И это не должно их пугать. Таким мнением с НСН поделился вирусолог, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Академик РАН Сергей Нетесов сообщил РБК, что новый штамм коронавируса PJ.2.1, устойчивый к некоторым лекарствам, может прийти в Россию зимой. По его словам, вирус в страну еще не проник, но его появление неизбежно. Профессор биофака МГУ Алексей Аграновский ранее говорил НСН, что для переболевших в легкой форме «омикроном» заражение новым штаммом также пройдет легко, что является естественным процессом и не должно вызывать тревоги. Альтштейн согласился с коллегой и объяснил, почему новый штамм заразный, но справиться с ним медицине по силам.
«Предположение о том, что этот вирус к нам придет, вполне обоснованное. Это связано с тем, что он достаточно заразный. Сейчас он больше присутствует в Америке и Европе, но вполне может распространиться по всему миру. Это не значит, что он приведет к новой пандемии, и заболеваемость не будет высокой. “Омикроном” люди, конечно, могут заражаться, но большей частью заболевание будет проходить в легкой форме, но нелегкая тоже возможна. Надеяться, что он нас обойдет стороной не стоит. Он, скорее всего, придет», – рассказал Альтштейн.
Эксперт напомнил, что новый штамм требует и обновление вакцин.
«Конечно, нужно обновление вакцин. Новый вариант плохо поддается тем антителам, которые вырабатываются на прежние. Но я думаю, над этим будут работать. Помимо вакцин не стоит забывать и об осторожном поведении: стараться избегать скопления людей, особенно с декабря по февраль, чаще мыть руки, носить маску в общественных местах», – отметил Альтштейн.
Пожизненного иммунитета у тех, кто однажды переболел COVID‑19, также напомнил вирусолог, не существует. Но в данном случае есть закономерности, которые сами по себе вселяют оптимизм.
«Как правило, после перенесенного заболевания иммунитет сохраняется недолго. Но какая-то вероятность защиты, которая определяется клеточными факторами, может сохраняться. Поэтому, когда прошла пандемия, началось снижение опасности вируса. Это мы наблюдали и на гриппе начиная с 1918 года. Нельзя сказать, что грипп превратился в полностью безобидное заболевание, но совершенно нет того, как это было, когда была пандемия. То же будет, по-видимому, и здесь. Закономерности во взаимоотношениях вирусов с большим количеством людей примерно одинаковы», – добавил Альтштейн.
Ранее НСН сообщала, что возможность объявления пандемии из-за нового штамма коронавируса отверг и академик РАН Геннадий Онищенко.
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