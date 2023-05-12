Поддубный: Киев мог ударить по Луганску ракетами Storm Shadow
Украинская армия могла нанести удар по Луганску британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
«По характеру, возможной дальности и политическим заявлениям последних дней, вероятно это первое боевое применение британских крылатых ракет», - отметил военкор.
Он напомнил, что ранее ВСУ наносили удары по тыловым районом Луганской республики из установок HIMARS. До столицы ЛНР противник не доставал, заявил Поддубный.
Накануне телеканал CNN сообщил, что Великобритания поставила Украине Storm Shadow. Дальность применения ракеты превышает 500 километров.
В Луганске вечером 12 мая прогремело два взрыва. В местных пабликах сообщается, что жители города слышали шум, напоминающий звуки ракеты, передает «Радиоточка НСН».
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