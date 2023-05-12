Пасечник назвал обстрел Луганска попыткой запугать мирных граждан
Украинские войска ударили по Ленинскому району Луганска, написал в своем Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
«В День Республики обстрелу со стороны украинских националистов подвергся Ленинский район города Луганска»,- отметил руководитель республики.
Он назвал обстрел столицы ЛНР попыткой Киева запугать мирных граждан.
Пасечник уточнил, что на месте взрывов работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что Киев ударил по Луганску ракетами дальностью 150 километров. Официального подтверждения этой информации нет, передает «Радиоточка НСН».
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