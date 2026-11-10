АТОР назвала самые выгодные направления по России на Новый год

Цены рассчитаны на двоих за семь ночей с вылетом из столицы 29 декабря и возвращением 5 января. Перелет и отель включены, экскурсии — только в туре по Золотому кольцу.



При этом Сочи с завтраками обойдется от 91,8 тыс. рублей, с трехразовым питанием — от 108,5 тыс., «все включено» — от 140,5 тыс. Красная Поляна стоит от 141,8 тыс., Анапа — от 128,6 тыс., а отели «все включено» с подогреваемыми бассейнами — от 250 тыс. Кавминводы в санатории — от 120 тыс. с трехразовым питанием. Санкт-Петербург в центре города — от 80 тыс. рублей на двоих с завтраками.



Москва с таким же набором — от 66,3 тыс. рублей, в центре — от 91,3 тыс., с трехразовым питанием — от 112,6 тыс. Подмосковье с питанием или «все включено» при поездке на своей машине — от 162,5 тыс. Байкал — от 143,1 тыс., Алтай — от 184,4 тыс. Калининградская область — от 98,4 тыс., Казань — от 87,2 тыс.



Автобусные туры по Золотому кольцу на три дня из столицы с экскурсиями и двухразовым питанием стоят от 80-100 тыс. рублей на двоих. Трансфер в стоимости не включен.



Недавно в АТОР раскрыли, насколько подорожают авиабилеты на новогодние даты.

