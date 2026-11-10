Волочкова призналась, что получала приглашения на остров Эпштейна

По ее словам, в тот период она часто бывала на светских и королевских приемах. Там пересекалась в том числе с бывшим британским принцем Эндрю. Позже ей стали передавать приглашения на закрытые вечеринки. О происходящем там она не знала.



Волочкова объяснила отказ тем, что подобные предложения вызвали у нее подозрения. Балерина чувствовала, что там «какие-то игры не те». Она добавила, что и здесь не участвует в «непонятных историях».



Ранее сообщали, что во Франции нашли десять новых предполагаемых жертв Эпштейна.

