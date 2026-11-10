Волочкова призналась, что получала приглашения на остров Эпштейна
Балерина Анастасия Волочкова получала приглашения на остров финансиста Джеффри Эпштейна, но решила туда не ехать. Об этом пишет РЕН ТВ.
По ее словам, в тот период она часто бывала на светских и королевских приемах. Там пересекалась в том числе с бывшим британским принцем Эндрю. Позже ей стали передавать приглашения на закрытые вечеринки. О происходящем там она не знала.
Волочкова объяснила отказ тем, что подобные предложения вызвали у нее подозрения. Балерина чувствовала, что там «какие-то игры не те». Она добавила, что и здесь не участвует в «непонятных историях».
Ранее сообщали, что во Франции нашли десять новых предполагаемых жертв Эпштейна.
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