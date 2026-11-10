Кинезиолог назвал мышцы, которые первыми теряют тонус при сидячей работе

Первыми, по его словам, «сдаются» ягодичные мышцы. Когда человек сидит, они полностью выключены. Они же являются самыми крупными, а их слабость запускает цепочку проблем: таз перестает держаться, поясница перегружается, колени начинают «гулять».



Вторыми выходят из строя глубокие мышцы кора, особенно поперечная живота. Она стабилизирует позвоночник. Без нее живот выпирает, а спина болит. Также слабеют разгибатели спины, особенно в грудном отделе. Из-за этого человек сутулится.



При этом сгибатели бедра укорачиваются от сидения и тянут таз вперед, а верхние пучки трапециевидной мышцы болят к вечеру. Они держат голову у экрана.



Чтобы мышцы не «заснули», врач советует вставать каждые 45-50 минут и делать несколько движений. Для ягодиц — мостик, приседания и отведение ноги стоя. Для кора — планка и «мертвый жук». Для разгибателей спины — «кошка — корова» и гиперэкстензия на полу. Для сгибателей бедра — растяжка стоя на одном колене. Для трапеций — сведение лопаток и мягкие наклоны головы.



Эксперт подчеркнул, что эти зоны нужно тренировать каждый день, а не раз в неделю.



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