Киев запросил у Запада три тысячи ударных беспилотников

По его словам, Киев будет пытаться уничтожить российскую инфраструктуру вдоль линии фронта. Для этого ВСУ нужно три тысячи ударных беспилотников, считает Подоляк.

Советник главы офиса уточнил, что Украину интересуют объекты в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях. Инфраструктуру в Белгородской области Киев атаковать не собирается, заявил он.

Подоляк назвал дроны ключевым элементом конфликта с Россией

США 9 мая объявили о новом пакете военной помощи Украине на $1,2 миллиарда. В него вошли средства ПВО, артиллерийские снаряды, боеприпасы для борьбы с дронами и другие вооружения, передает «Радиоточка НСН».

