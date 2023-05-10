Киев запросил у Запада три тысячи ударных беспилотников

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попросил западные страны предоставить Киеву еще три тысячи ударных дронов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада».

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По его словам, Киев будет пытаться уничтожить российскую инфраструктуру вдоль линии фронта. Для этого ВСУ нужно три тысячи ударных беспилотников, считает Подоляк.

Советник главы офиса уточнил, что Украину интересуют объекты в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях. Инфраструктуру в Белгородской области Киев атаковать не собирается, заявил он.

Подоляк назвал дроны ключевым элементом конфликта с Россией

США 9 мая объявили о новом пакете военной помощи Украине на $1,2 миллиарда. В него вошли средства ПВО, артиллерийские снаряды, боеприпасы для борьбы с дронами и другие вооружения, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: wikimedia.org
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