Минпросвещения расширило список льготных категорий при зачислении в школы
Минпросвещения России расширило список льготных категорий при зачислении в школы. Право пройти вне очереди получат дети погибших в зоне СВО полицейских, а также ряда других ведомств. Об этом говорится в приказе министерства.
Изменения внесли в порядок приема на обучение по программам начального, основного и среднего общего образования.
Согласно приказу, право на внеочередное зачисление получат дети погибших при выполнении задач в ходе спецоперации полицейских и сотрудников некоторых органов исполнительной власти.
Еще в первоочередном порядке места будут у детей, указанных в законе «О статусе военнослужащих», а также Героев СССР, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы.
Документ вступает в силу и действует до 1 марта 2032 года. Изменения направлены на усиление соцподдержки семей военнослужащих и правоохранителей.
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