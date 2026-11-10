Минпросвещения расширило список льготных категорий при зачислении в школы

Минпросвещения России расширило список льготных категорий при зачислении в школы. Право пройти вне очереди получат дети погибших в зоне СВО полицейских, а также ряда других ведомств. Об этом говорится в приказе министерства.

В Госдуме предложили автоматом ставить детей в очередь в детсад и школу

Изменения внесли в порядок приема на обучение по программам начального, основного и среднего общего образования.

Согласно приказу, право на внеочередное зачисление получат дети погибших при выполнении задач в ходе спецоперации полицейских и сотрудников некоторых органов исполнительной власти.

Еще в первоочередном порядке места будут у детей, указанных в законе «О статусе военнослужащих», а также Героев СССР, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы.

Документ вступает в силу и действует до 1 марта 2032 года. Изменения направлены на усиление соцподдержки семей военнослужащих и правоохранителей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ДетиМинпросветШкола

Горячие новости

Все новости

партнеры