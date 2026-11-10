Долина заступилась за Киркорова на фоне скандального концерта в Тюмени
Лариса Долина заявила, что Филипп Киркоров мог отменить концерт в Тюмени из-за плохого самочувствия, но не сделал этого ради зрителей, которые теперь на него обозлились.
Народная артистка России Лариса Долина призналась, что на ее выступлениях дежурит врач на случай ухудшения самочувствия артистки и заступилась за Филиппа Киркорова на фоне возмущения зрителей в Тюмени.
Зрители потребовали вернуть деньги после концерта Филиппа Киркорова в Тюмени: они заявили, что артист едва держался на ногах и еле пел, пропуская целые строки песен. По данным СМИ, на концерт в Тюмень приехали фанаты из разных городов. Билеты в первые ряды стоили 24 тысячи рублей, на дальние места — от восьми до 10 тысяч. Позже сам артист объяснил свое поведение плохим самочувствием из-за высокой температуры.
«Он ничего не отменил и вышел на сцену. Видите, какой артист! За что его хейтить? Люди до какой-то степени обозлились…. Киркоров мог отменить концерт в силу болезни, но он посчитал, что надо выйти к зрителям, потому что они его ждали. Я всегда отвечаю за качество своего выступления, поэтому рядом всегда дежурит врач. Я даже во время песни могу менять тональности, если я понимаю, что не могу что-то спеть в силу того, что я нездорова. Я прямо на сцене говорю музыкантам, что опускаем на два тона ниже. У меня в жизни были такие ситуации», — сказала Долина на презентации клипа Елены Север на песню «Пассажир случайный». Слова артистки приводит спецкор НСН.
Ранее Филипп Киркоров заявил спецкору НСН, что находится в прайм-эре многие десятилетия.
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