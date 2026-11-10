По ее словам, на джазовых концертах всегда присутствует импровизация, что очень радует зрителей.

«Главное, что я всегда получаю бесконечное удовольствие, когда принимаю участие в каждом джаз-фестивале. Игорь зовет меня на все! С джазом, слава Богу, все нормализовалось. Зрители на такие концерты приходят, как будто хотят услышать что-то невероятное — и так и получается. Потому что все, что происходит на сцене во время джазового концерта, никто никогда не планирует. Это же импровизация. И происходят вещи, которые потом невозможно повторить», — приводит слова артистки спецкор НСН.

Она также добавила, что не оставляет идею открыть свой джаз-клуб.

Ранее народный артист России Сергей Жилин сказал НСН, что если в России появится специализированный вуз для подготовки джазовых, рок- и поп-музыкантов, в основе его программы должны быть те же предметы, что и в «классических» консерваториях.

