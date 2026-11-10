«Всегда аншлаги!»: Долина заявила о невозможности купить билет на джазовый концерт

Благодаря Игорю Бутману в России стали появляться джаз-фестивали, открываться новые имена, а на каждом джаз-концерте всегда аншлаги, сказала Лариса Долина.

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что джаз в России продолжает активно развиваться и обрастать все большим количеством поклонников.

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«Джаз сейчас встал на ноги. Благодаря Игорю Бутману в стране стали появляться джаз-фестивали, открываться новые имена — и музыкантов, и вокалистов. Появилась, например, потрясающая Варвара Убель — совершенно потрясающая девочка. Я сейчас говорю, и у меня мурашки по коже. Недавно мы давали концерт, посвященный юбилею Игоря — ему исполнилось 65 лет, сначала в Москве, потом в Петербурге. Также важно отметить Олега Аккуратова! Я слушала и понимала, как много именно он сделал для того, чтобы в нашей стране появились новые имена. Он добился того, что сейчас невозможно купить билеты на джазовые концерты — всегда аншлаги. То, что он делает, — это грандиозно», — сказала певица на презентации клипа Елены Север на песню «Пассажир случайный».
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По ее словам, на джазовых концертах всегда присутствует импровизация, что очень радует зрителей.

«Главное, что я всегда получаю бесконечное удовольствие, когда принимаю участие в каждом джаз-фестивале. Игорь зовет меня на все! С джазом, слава Богу, все нормализовалось. Зрители на такие концерты приходят, как будто хотят услышать что-то невероятное — и так и получается. Потому что все, что происходит на сцене во время джазового концерта, никто никогда не планирует. Это же импровизация. И происходят вещи, которые потом невозможно повторить», — приводит слова артистки спецкор НСН.

Она также добавила, что не оставляет идею открыть свой джаз-клуб.

Ранее народный артист России Сергей Жилин сказал НСН, что если в России появится специализированный вуз для подготовки джазовых, рок- и поп-музыкантов, в основе его программы должны быть те же предметы, что и в «классических» консерваториях.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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