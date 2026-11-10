СМИ: Европа готова возобновить диалог с Россией по ракетам
Брюссель готов к диалогу с Москвой по договорам, ограничивающим размещение определенных типов ракет. Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, чиновники ЕС готовы обсуждать восстановление механизмов предотвращения конфликтов, которые действовали во времена холодной войны.
В качестве примера приводится Договор по открытому небу 1992 года. Он позволял США и СССР вести наблюдение за военными объектами друг друга. Плюс соглашения, ограничивающие размещение отдельных видов ракет.
Европейские дипломаты объяснили, что не ожидают прорывов в Абу-Даби, но считают необходимым оставаться вовлеченными в процесс в том числе для того, чтобы вопросы безопасности на континенте не обсуждались без их участия.
На днях политолог Иван Мезюхо предрек ЕС рост разногласий вокруг переговоров с Москвой.
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