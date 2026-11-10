СМИ: Европа готова возобновить диалог с Россией по ракетам

Брюссель готов к диалогу с Москвой по договорам, ограничивающим размещение определенных типов ракет. Об этом пишет Financial Times.

СМИ: ЕС попытается помешать переговорам по евробезопасности в Абу-Даби

По данным издания, чиновники ЕС готовы обсуждать восстановление механизмов предотвращения конфликтов, которые действовали во времена холодной войны.

В качестве примера приводится Договор по открытому небу 1992 года. Он позволял США и СССР вести наблюдение за военными объектами друг друга. Плюс соглашения, ограничивающие размещение отдельных видов ракет.

Европейские дипломаты объяснили, что не ожидают прорывов в Абу-Даби, но считают необходимым оставаться вовлеченными в процесс в том числе для того, чтобы вопросы безопасности на континенте не обсуждались без их участия.

На днях политолог Иван Мезюхо предрек ЕС рост разногласий вокруг переговоров с Москвой.

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ФОТО: ТАСС
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