СМИ: Европа готова возобновить диалог с Россией по ракетам

По данным издания, чиновники ЕС готовы обсуждать восстановление механизмов предотвращения конфликтов, которые действовали во времена холодной войны.



В качестве примера приводится Договор по открытому небу 1992 года. Он позволял США и СССР вести наблюдение за военными объектами друг друга. Плюс соглашения, ограничивающие размещение отдельных видов ракет.



Европейские дипломаты объяснили, что не ожидают прорывов в Абу-Даби, но считают необходимым оставаться вовлеченными в процесс в том числе для того, чтобы вопросы безопасности на континенте не обсуждались без их участия.



На днях политолог Иван Мезюхо предрек ЕС рост разногласий вокруг переговоров с Москвой.

