СМИ: при обстреле Луганска ранен депутат Госдумы Водолацкий

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий пострадал в результате обстрела Луганска украинской армией, пишет РИА Новости.

СМИ: ВСУ могли обстрелять Луганск из комплексов «Гром»

Парламентарий получил ранения при ракетном обстреле ВСУ. Об этом сообщили в представительстве Луганской республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В беседе с ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко высказал предположение, что ВСУ могли атаковать Луганск ракетами дальностью 150 километров.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ обстрелом пытались запугать мирное население, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Захаров
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