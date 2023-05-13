СМИ: при обстреле Луганска ранен депутат Госдумы Водолацкий
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий пострадал в результате обстрела Луганска украинской армией, пишет РИА Новости.
Парламентарий получил ранения при ракетном обстреле ВСУ. Об этом сообщили в представительстве Луганской республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
В беседе с ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко высказал предположение, что ВСУ могли атаковать Луганск ракетами дальностью 150 километров.
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ обстрелом пытались запугать мирное население, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru