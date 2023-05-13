При обстреле Луганска получили ранения шесть детей

Шесть детей пострадали в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ. Об этом заявил врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник.

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«Пострадало шестеро детей. Четверым помощь оказана в полном объеме, двое подростков средней степени тяжести госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу», — написал политик в своем Telegram-канале.

Врио главы ЛНР лично контролирует этот вопрос.

Пасечник также сообщил, что в результате ракетных ударов были разрушены и повреждены административные здания предприятий, остекление в шести жилых домах.

Ранее врио главы республики заявил, что ВСУ обстрелом пытались запугать мирных граждан, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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