При обстреле Луганска получили ранения шесть детей
Шесть детей пострадали в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ. Об этом заявил врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник.
«Пострадало шестеро детей. Четверым помощь оказана в полном объеме, двое подростков средней степени тяжести госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу», — написал политик в своем Telegram-канале.
Врио главы ЛНР лично контролирует этот вопрос.
Пасечник также сообщил, что в результате ракетных ударов были разрушены и повреждены административные здания предприятий, остекление в шести жилых домах.
Ранее врио главы республики заявил, что ВСУ обстрелом пытались запугать мирных граждан, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 111 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+5 587 / сут.
- Байден заявил о готовности США к осени ликвидировать запасы химоружия
- При обстреле Луганска получили ранения шесть детей
- Посол США извинился перед ЮАР за обвинения в поставках оружия РФ
- СМИ: при обстреле Луганска ранен депутат Госдумы Водолацкий
- FT: Киев сомневается в успехе контрнаступления
- Жителей Харьковской области призвали выехать в безопасное место
- Трамп заявил о «массированном вторжении» на южной границе США
- ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в зарубежную клинику
- СМИ: в Мелитополе прогремел взрыв
- Эрдоган раскритиковал оппозицию за нападки на Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru