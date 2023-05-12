СМИ: ВСУ могли обстрелять Луганск из комплексов «Гром»

Украинская армия, предположительно, обстреляла Луганск из оперативно-тактических комплексов «Гром». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Луганской республики.

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Отмечается, что ВСУ могли выпустить по столице ЛНР ракеты из украинского комплекса «Гром».

Обстрел Луганска произошел вечером 12 мая. Взрывы прогремели на территории бывшего завода. Местные жители слышали звуки ракет.

Врио главы Луганской республики Леонид Пасечник назвал обстрел попыткой запугать мирное население, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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