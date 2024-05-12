«Точка-У» и 9 погибших: Что известно об обрушении дома в Белгороде

Позже стало понятно, что здание подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Изначально в доме рухнул только один подъезд. Жильцов стали эвакуировать, так как существовала угроза обвала всего здания. На место прибыли экстренные службы. Извлечь пострадавших им пытались помочь и очевидцы. В сети появились кадры, как в здание попадает украинский снаряд.

Однако позже у дома обрушилась и крыша. Под завалами оказались не только пострадавшие жильцы, но и спасатели. После в администрации губернатора сообщили, что представители экстренных служб и волонтеры не пострадали.

Между тем в Минобороны России рассказали, что примерно в 11:40 часов ВСУ «совершили террористическую атака по жилым кварталам Белгорода». В ведомстве подчеркнули, что обстрел города осуществлялся ракетным комплекс «Точка-У», реактивной системой залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».