«Точка-У» и 9 погибших: Что известно об обрушении дома в Белгороде
В Белгороде в результате атаки ВСУ рухнул подъезд многоэтажного дома, у здания обвалилась крыша. Есть пострадавшие.
За последние два дня сразу несколько регионов России подверглись атаке ВСУ. Сегодня в результате одного из таких ударов в Белгородской области обрушилась часть жилого дома.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
На момент написания материала известно, что подъезд жилого многоэтажного дома на улице Щорса в Белгороде обрушился примерно в 12 часов дня по московскому времени 12 мая. Изначально причина ЧП не была названа, однако очевидцы утверждали, что в городе была слышна сирена воздушной тревоги.
Позже стало понятно, что здание подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Изначально в доме рухнул только один подъезд. Жильцов стали эвакуировать, так как существовала угроза обвала всего здания. На место прибыли экстренные службы. Извлечь пострадавших им пытались помочь и очевидцы. В сети появились кадры, как в здание попадает украинский снаряд.
Однако позже у дома обрушилась и крыша. Под завалами оказались не только пострадавшие жильцы, но и спасатели. После в администрации губернатора сообщили, что представители экстренных служб и волонтеры не пострадали.
Между тем в Минобороны России рассказали, что примерно в 11:40 часов ВСУ «совершили террористическую атака по жилым кварталам Белгорода». В ведомстве подчеркнули, что обстрел города осуществлялся ракетным комплекс «Точка-У», реактивной системой залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».
«В ходе отражения атаки российские средства ПВО уничтожили шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" и был поврежден жилой дом в Белгород», - написали в соцсетях Минобороны.
На месте происшествия продолжаются спасительные работы. Представители экстренных служб уже объявили, что число жертв при обрушении подъезда составило девять человек, однако до этого некоторые Telegram-каналы писали о десяти погибших, включая ребенка. Сообщается о 20 пострадавших, которые сейчас направлены в городские больницы. Сразу после случившегося было объявлено, что под завалами может находится более 20 человек.
РЕАКЦИЯ
Следственный Комитет России уже возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Белгорода.
В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко поручил отправить в город врачей из Москвы и федеральных центров для помощи пострадавшим. Готовность оказать поддержку выразил и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своих соцсетях.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала теракт в Белгороде очередным «кровавым преступлением Киева».
«Прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов и социальных объектов стали почерком преступной группировки Зеленского, за которой стоят западные спонсоры», - написала она в своем Telegram-канале.
Между тем член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев считает необходимым принять более решительные меры в зоне проведения СВО.
«Нужно сделать все, чтобы западное оружие не поставлялось на Украину и усилить средства ПВО. Наша армия уже значительно усилилась: увеличилась численность личного состава, оснащение боевой техникой. Значит, мы способны выполнять более решительные задачи. Я призываю действовать более жестко», - заявил он в интервью News.ru.
ГДЕ ЕЩЕ СТРЕЛЯЛИ
Белгородская область уже несколько дней подряд подвергается массированным атакам со вороны украинских военных. Так, 11 мая в городе в результате обстрела пострадали почти 30 человек, в том числе и ребенок. Были повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах, четыре коммерческих объекта, а также пострадало остекление в двух больницах, центре художественной гимнастики «Сирень» и в школе.
Вчера над регионом также было сбито 12 снарядов РСЗО Vampire. Режим ракетной опасности в городе был введен целых пять раз.
В целом, по сообщениям Минобороны РФ, ночью 12 мая российские силы ПВО сбили над территорией страны две ракеты «Точка-У» и шесть БПЛА. Причем атаке подверглась не только Белгородская область, но и Брянская, Липецкая и Волгоградская. В последней даже беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в Красноармейском районе. По сообщениям главы региона Андрея Бочарова, очаг удалось быстро потушить. Пострадавших нет.
Также 11 мая в Ровеньках после атаки ВСУ погибли четыре человека, а в Донецке - три.
Раннее дипломат из ЛНР Родион Мирошник заявил, что теракт в Белгороде — «это нарушение международного гуманитарного права».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru